Odkrijte svoj spolni slog: Ste ogenj, voda, zrak ali zemlja?

Dr. Emily Morse je spolna strokovnjakinja iz ZDA, ki se je posvetila temi povezanosti elementov - ognja, zemlje, zraka in vode - s spolnim stilom, navaja Star. Na primer, ljudje, rojeni pod elementom ognja, ponavadi prevladujejo v seksu, medtem ko imajo tisti, rojeni v znamenju vode, globlje odnose.

Vsako od 12 znamenj zodiaka pripada eni od teh štirih skupin.

•Oven, lev in strelec so ognjena znamenja.

•Bik, Devica in Kozorog so zemeljska znamenja.

•Dvojčka, tehtnica, vodnar so zračna znamenja.

•Rak, Škorpijon in Ribi so vodna znamenja.

Odkrijte spolni slog z eno od teh štirih skupin

Ogenj: uživajo v spontanosti, radi uporabljajo igrače imajo radi seksi kostume in radi imajo hitri seks.

Zemlja:uživajo v odlašanju vrhunca, radi se dotikajo povsod, cenijo seks v lepem okolju, nagnjeni so k načrtovanju in morajo božati pred in po seksu.

Zrak: ne bojijo se govoriti o seksu, odkrito razpravljajo o tem, kaj jim je všeč in kaj ne, radi eksperimentirajo, radi kršijo pravila, uživajo ob gledanju svojega partnerja na vrhuncu in uživajo v erotiki.

Voda: iščejo globoko povezanost, obožujejo očesni stik med seksom, so odprti in pripravljeni govoriti o svojih občutkih, radi se počutijo povezani s partnerjem in so nagnjeni k joku med ali po seksu.