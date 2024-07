Drobna romantična gesta z ogromnim učinkom na zvezo

Ni vprašanje, koliko časa partnerja preživita skupaj, temveč kako preživljata skupni čas.

Pogosto se dogaja, da zaradi pomanjkanja prave komunikacije, s katero bi si sporočala, da sta prisotna z dušo in telesom, da spoštujeta želje in pričakovanja drug drugega in da ne želita težav pometati pod preprogo, odnos pristane na mrtvi točki in se vanj naseli dolgočasje.

Ne obračajta si hrbta. FOTO: Fizkes

Tako nastopi kriza, proti kateri ni odporna nobena zveza. Vzroki zanjo so najpogosteje preobremenjenost, gledanje drug na drugega kot na samo po sebi umevna in še bi lahko naštevali.

Ko do tega pride, je čas za ukrepanje in pomaga lahko preprosta gesta, piše Zadovoljna.hr.

Treba je jasno komunicirati in se osredotočati na povedane ter slišane besede.

Temu pa dodati tisti faktor X, ki zadeve hitro obrne v pravo smer: pogled sočloveka v oči in dotik njegovega telesa. Morda je to samo držanje za roko ali poljub. Pomembno je, da si pri tem partnerja zreta iz oči v oči.

FOTO: Gettyimages

Iskreno vprašanje: kako si, je še dodaten bonus. Ta skupni trenutek je na pogled morda res neznaten, a ima izjemno moč.

Še bolje je njegove učinke izkoristiti, preden sploh pride do težav.

Globok pogled v oči in bežen dotik sočloveka lahko prepreči marsikatero zadrego.