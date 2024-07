Najslabši možje so rojeni v teh treh astroloških znakih

Vsako astrološko znamenje ima nekatere lastnosti izrazitejše od drugih, rojeni v treh pa, če gre verjeti portalu City Magazine žal ne premorejo takšnih, zaradi katerih bi blesteli v partnerski zvezi ali zakonu.

Kateri so znaki, ki zato sodijo na seznam najslabših mož ali partnerjev? Tu so trije odgovori:

Oven: impulziven

Rojeni med 21. marcem in 19. aprilom, so znani po bojeviti naravi in impulzivnosti. Res je, da njihova energija in spontanost v odnos prinašata polno mero razburljivosti in pestrosti, a prav ti dve lastnosti neredko povzročata tudi težave.

Ovni so jeznoriti, brez dlake na jeziku, nepremišljeni in radi pogledajo na drugo stran plota. Kajti ne prenesejo dolgočasja in rutine v zvezi.

Potrebujejo neodvisnost, svoboda je zanje najvišja vrednota in avanture neredko postavljajo pred resno zvezo.

Oven premore veliko energije, a ne zna obvladovati jeze. FOTO: Prostock-studio/Gettyimages

Škorpijon: posesiven

Rojeni med 23. oktobrom in 21. novembrom so strastni posamezniki. Ta neizmerna strast sprva pritegne partnerja, a prav ta strast se velikokrat spremeni v posesivnost in ljubosumje.

Škorpijoni so čustveni, njihovi čustveni odzivi so intenzivni, njihovo nezaupanje je globoko in to je kombinacija, ki na dolgi rok še kako ogroža razmerje.

Posesivnost škorpijona je velik minus v zvezi. FOTO: Jacob Lund Gettyimages

Dvojček: nezanesljiv

Rojeni od 21. maja do 20. junija so po horoskopu dvojčki, vihravi, neresni in nepremišljeni posamezniki. Sprva je njihov neobremenjujoč pogled na svet zanimiv in privlačen, a kaj, ko se ga dvojčki ne otreseno niti tedaj, ko naj bi bili resni in zanesljivi.

Žal se nanje ni mogoče najbolj zanašati. Oni pozabljajo, so neodgovorni in imajo druge prioritete kot v zvezo vnašati stabilnost in varnost.

Zato sodijo med najslabše partnerje.