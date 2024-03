Nove pasme psov: največ križancev s kodrom

Po veterinarskih evidencah je v Sloveniji približno 50 odstotkov pasemskih psov. Jože Vidic pojasni: »Kriterij po teh evidencah pa ni rodovnik, ampak zunanjost psa. Če je pes po svoji zunanjosti podoben določeni pasmi, ga veterinarji vpišejo kot pasemskega psa. Po uradnih kinoloških kriterijih pa je seveda čistopasemski le pes, ki ima rodovnik matične kinološke organizacije. V Sloveniji je to Kinološka zveza Slovenije z žigom mednarodne kinološke federacije FCI. Takšnih psov pa je po mojih izračunih v Sloveniji le približno 15 odstotkov. Vsi drugi štirinožci pa so v bistvu mešanci. Ne bom poglobljeno razglabljal o tem, ali so boljši čistopasemski psi ali mešanci, za kakšnega psa se bomo odločili, je pač stvar individualne oziroma družinske odločitve.«

Več na deloindom.si.