Verjetno se ne bomo zmotili, če zapišemo, da je bil za Nissan v Evropi model qashqai ena redkih res velikih uspešnic, delno ji je sledil le manjši juke. Qashqai, začetnik danes vseobsegajočega trga mestnih križancev, je bil po dolgih pripravah pred dvema letoma narejen povsem na novo, že letos pa so ga malce prenovili. Iste mere, nov obraz Če ne gre za kaj izjemnega, so avtomobilske osvežitve večinoma dokaj predvidljive. Mere in osnovni gabariti ostanejo bolj ali manj nespremenjeni, oblikovalci se lotijo tistega okoli. Qashqai je tako tudi po prenovi srednje velik križanec (dolžina 4,42 metr...