Nikar ne zavrzite listov ribeza, raje naredite to

Plodovi, združeni v grozde, rastejo na grmičkih, zato jih ni težko obirati. Ribez je nezahtevna rastlina, ki pa potrebuje dovolj vlage. Dobro uspeva tudi pri nas, pri čemer je bil črni v primerjavi z rdečim dolgo zapostavljen. Plodovi nekaterih starejših sort so bili namreč kisli in trpki, zato ni bil tako priljubljen, nove sorte pa so bolj aromatične in slajše in zato toliko bolj uporabne. Črni ribez uživamo svež ali pa ga predelamo v marmelade, želeje, sokove in likerje.

Nepogrešljiv je pri pripravi poletnih sladic, uporabljamo ga podobno kot preostalo jagodičje. Seveda ga lahko tudi kombiniramo z drugim sadjem, na primer v sadnih solatah, smutijih ali svežih sokovih. Črne jagode uporabimo za pripravo različnih sladic, potresemo jih po biskvitu ali krhkem testu in dobimo okusne torte ali pite. Jagode lahko pred peko nekoliko pokuhamo. Sveži ribez je s svojim privlačnim videzom primeren tudi za okraševanje jedi, zelo mikaven je lahko na primer v kombinaciji s stepeno smetano.

Za zimo pripravimo ribezovo marmelado ali džem, ki ga bomo mazali na kose kruha ali palačinke. Zelo dobro se poda k nekaterim slanim jedem, izjemen okus na primer razvije z aromatičnimi vrstami sira in odlično dopolni pečeno meso, predvsem svinjino, govedino in divjačino. Za gašenje žeje pripravimo ribezov sok ali pa sirup, ki ga bomo redčili z vodo, za poletno ohladitev pa rahel, kremast sladoled.

Liste lahko nabiramo že zdaj

Pri opisovanju dobrot iz črnega ribeza ne moremo mimo pozitivnih učinkov, ki jih imajo plodovi na naš organizem. Dovolj bo, če povemo, da je prava zakladnica antioksidantov, vitaminov, zlasti A, B, C in E, pa tudi mineralov, eteričnega olja in sadne kisline. A ne le plodovi, zdravju koristni so tudi listi, ki jih uporabimo za pripravo čaja. In medtem ko bomo plodove nabirali julija in avgusta, je čas za listje že zdaj. Sveže zmečkamo in z njimi natremo pike komarjev ali drugih žuželk, iz posušenih pa pripravimo čaj, ki je prijetnega in polnega okusa. Ljudsko zdravilstvo ga priporoča pri težavah s prebavo, ki jo pospešuje in deluje nekoliko odvajalno, prav tako lajša težave z mehurjem in ledvicami.

