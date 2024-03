Nepričakovano mnenje strokovnjakinje: idealna količina seksa je ...

Karen Gurney je klinična psihologinja, seksologinja in terapevtka, ki je v priljubljenem podkastu Steva Bartletta The Diary Of A CEO spregovorila o raznih vidikih spolnosti in o težavah, ki se v povezavi z njo največkrat porajajo, piše Miss7.

Pričakovano se je dotaknila tudi vprašanja o idealni količini seksa, s katero se mnogi obremenjujejo saj menijo, da je kvantiteta v tem primeru pomembnejša od kvalitete.

A Karen se s tem ne strinja in meni obratno ter pravi, da je kvaliteta najpomembnejša, kvantiteta pa je zgolj postranskega pomena.

Idealne količine seksa ni navedla, kajti prepričana je, da ta ne obstaja.

»Eden, s seksom povezanih največjih mitov je, da obstaja idealno število intimnih srečanj para. Mnogi menijo, da je to trikrat tedensko, vendar je to urbani mit. Kajti dejstvo je, da ni nobene povezave med pogostostjo in kvaliteto intimnih aktov.

Na prvem mestu je komunikacija. FOTO: Nd3000/Gettyimages

Morda imajo tisti, ki seksajo enkrat letno, boljši seks od onih, ki to počnejo vsak dan, saj prvi čutijo več vznemirjenja,« je pojasnila strokovnjakinja in dodala, da na kvaliteto intimnega akta vpliva nekaj povsem drugega, to je komunikacija med partnerjema.

»Z njeno pomočjo par lahko najde količino, ki mu najbolj ustreza. Prav tako lahko z njo uskladi poglede na spolnost.

Živimo v kulturi, kjer je pogovor o seksu nekaj naravnega in normalnega in v kateri bi se o tem vidiku življenja morali znati pogovarjati.

Pogovor naj poteka brez pritiska, brez izsiljevanja in pretiranih pričakovanj, takšna komunikacija in ne pogostost seksa namreč obljublja tisto, kar paru, in posameznikoma v njem, najbolj odgovarja,« je zaključila seksologinja.