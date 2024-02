Nega kože ni samo lepotna rutina

»Spomladanska nega je usmerjena v lažje teksture na vodni osnovi, ki zamenjajo bolj okluzivne, zimske. Poudarek je na zaščiti kože pred sevan­jem sonca ter preprečevanju in zmanjševanju nastanka foto­poškodb,« poudari Nina G. Krajnc.

Pomladna nega in cvetni alergeni

»Ko narava prebudi svojo barvitost in raznolikost, se v zraku poveča koncentracija cvetnega prahu, kar lahko vpliva na kožo, zlasti pri ljudeh z občutljivo kožo ali nagnjenostjo k alergijskim reakcijam.

Nega kože zato ni le rutina ohran­janja lepote in zdravja kože, ampak tudi strateški pristop k zmanjševanju vpliva cvet­nih alergenov na kožo,« pravi strokovnjakinja.

»Z uporabo nežnih čistil, vlažilnih krem brez dišav, antioksidantov in zaščite pred soncem širokega spektra lahko učinkovito zmanjšamo draženje, rdečico in druge simptome, povezane s cvetnimi alergeni,« svetuje sogovornica, ki je, denimo, za svoj Recovery serum izbrala sestavine, ki krepijo bariero.

Obenem priporoča:

Redno čiščenje kože: Redno umivanje obraza in telesa pomaga odstraniti alergene, ki se zadržujejo na koži. Uporabimo nežne čistilne izdelke, ki ne bodo dodatno dražili kože.

Oblačila in dodatki: Po bivanju na prostem se preoblecimo in oprhajmo, da odstranimo alergene s kože in las.

Omejevanje izpostavljenosti: Kolikor je mogoče, se izogibajmo dolgotrajni izpostavljenosti alergenom na prostem, še posebno v dneh z visoko koncentracijo cvetnega prahu.

Obnova bariere: Priskrbimo si izdelke, ki pomagajo obnoviti bariero kože in zmanjšati izsušenost povrhnjice, ki jo lahko povzroči ali poslabša izpostavljenost alergenom.

Zaščita kože: Uporabimo fizično zaščito – tudi kape –, da zmanjšamo izpostavljenost kože alergenom, ko smo zunaj. Prav tako je pomembno uporabljati izdelke za zaščito kože pred sevan­jem sonca, saj to samo še poslabša reakcijo na cvetni prah.

Treba je vedeti, da je naša koža nenehno izpostavljena zunanjim dejavnikom. FOTO: Shutterstock

Pomen antioksidantov

»Mreža antioksidantov kože je ključna za zaščito pred oksidativnim stresom in poškodbami, ki jih povzročajo prosti radikali. Prosti radikali so nestabilne molekule, ki lahko povzročijo poškodbe celic, beljakovin in DNK, kar vodi do prezgodnjega staranja, vnetja in različnih motenj kože.

Oksidativni stres nastane, ko je ravnovesje med prostimi radikali in sposobnostjo telesa, da se z antioksidanti obrani pred njimi, porušeno. Zato je zagotavljanje zadostne količine antioksidantov s prehrano in ustrezno nego kože izjemno pomembno za ohranjan­je zdravja in mladostnosti kože,« pravi Nina G. Krajnc.

Vključitev sadja, zelenjave in drugih virov antioksidantov v prehrano ter uporaba kakovostnih izdelkov za nego kože, obogatenih z antioksidanti, je torej bistvena za zaščito kože pred negativnimi vplivi okolja in ohranjanje njene vitalnosti.

Silikonska zaščita

Med pomembnimi sestavinami za nego kože so tudi silikoni, ki igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju zaščite, še posebno spomladi, ko je koža izpostavljena specifičnim izzivom, kot je alergija na cvet­ni prah.

»Njihova edinstvena molekularna struktura ne samo da zagotavlja izjemno toplotno stabilnost, ampak tudi učinkovito varuje kožo pred zunanji vplivi, ki lahko povzročajo draženje in alergijske reakcije,« pove sogovornica. In obrazloži: