Kaj je Rebeccin sindrom in kako uniči zvezo

Pojav je poimenovan po romanu Rebecca avtorice Daphne du Maurier, ki je izšel leta 1938 in govori o drugi ženi vdovca, ki se obremenjuje z moževo pokojno ženo Rebecco, se stalno primerja z njo in je prepričana, da ji nikoli ne bo dorasla, saj vsi pravijo, kako lepa je bila.

Leta 2020 je bil po romanu posnet film z istim naslovom, v katerem igrata Lily James in Armie Hammer.

Rebeccin sindrom je nekaj, kar so okusili mnogi. Po podatkih raziskave ameriškega podjetja Superdrug iz leta 2017, bivše partnerje življenjskega sopotnika na družbenih omrežjih preverja 65,8 poročenih, najvišji je odstotek med tistimi v zvezi: to počne 66,7 odstotka oseb, povzema 24sata.hr.

FOTO: Voronaman/Shutterstock

Kako je to videti v zvezi?

Psihologinja in spolna terapevtka Kate Balestrieri je pojasnila, da gre za občutek negotovosti v odnosu, ki je vezan na partnerjeva prejšnja razmerja in na njegovo seksualno preteklost, ne glede ena to, koliko časa je od nekdanjega odnosa že minilo:

»Psihološko gledano gre za patološko ljubosumje do nekdanjih partnerjev sedanjega partnerja in je brez trdnih temeljev, doseže pa lahko take razsežnosti, da začne vplivati na normalno vedenje osebe, ki trpi za njim.«

FOTO: Notaryes/Shutterstock

Primerjava sebe z nekdanjimi partnerjevimi ljubeznimi lahko temelji na videzu, sposobnostih ali intelektu.

»Velikokrat to pripelje do strahu pred zapustitvijo, saj je prisotna ideja, da nekdo nikoli ne bo dovolj dober za življenjskega sopotnika,« je povedala psihologinja in pojasnila, da sindrom ni mentalna bolezen, lahko pa so osnova zanj druge psihološke težave.

Balestrierijeva je med svojim delom opazila, da se pogosto zgodi, da sindrom preraste v obsesivno-kompulzivno vedenje in da je kot tak neredko razlog za razpade zvez, saj slabo vpliva na zaupanje, komunikacijo, vodi v čustveno distanco in obsesivno obnašanje.

FOTO: Pero Studio/Shutterstock

Bivši ali bivša pa nimata s tem prav ničesar.