Naslednje leto bo moden zamolkli odtenek svetlo modre

Poslovili se bomo od mornarske, ki bo skupaj z bleščeče belo ostala v letošnjem letu. Odtenek, ki bo moden naslednje leto, je veliko bolj svetel, vesel, pomirjujoč, zamolkel in spominja na jasno poletno nebo.

Odlično ga lahko kombiniramo s toplimi in nevtralnimi ter hladnimi barvami, odvisno od tega, kakšen učinek želimo doseči in kakšno vzdušje ustvariti v prostoru.

Z dodatkom belih odtenkov se bomo preselili na obalo, z rumeno in zeleno si bomo dvignili energijo in razpoloženje, črna in siva bosta dodali pridih elegance. Najlepše pri takšnem odtenku modre je, da se poda v prav vsak prostor in redko ga je preveč.

Za pokušino, ali nam je sploh všeč, prebarvamo samo eno steno, denimo tisto za kavčem v dnevni sobi, ali predsobo oziroma katerega od manjših prostorov. Če bi radi osvežili kuhinjo, se ni treba lotiti drage menjave ploščic ali elementov, slednje lahko le prebarvamo z nebeško modro in zdelo se bo, da je kuhinja čisto nova.