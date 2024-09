Naredimo avto iz kartona

Od malčkov do šolarjev – igre z avtomobili so zanimive tako za mlajše kot starejše otroke. Pomembno ni niti, ali gre za fante ali punčke, saj se z avtomobili radi igrajo tako eni kot drugi. Igro prilagodimo otrokovi starosti, obenem pa jo izkoristimo za učenje prometnih pravil.

Igra z avtomobili lahko poteka v več fazah, pri čemer je prva ustvarjanje. Z otrokom se dogovorite, kaj boste ustvarili: cesto, veliko parkirišče, avtopralnico ali vozilo. Druga naloga naj bo iskanje primernih materialov. Za cesto, ki jo boste delali pred hišo, morda potrebujete zgolj krede, zahtevnejšo progo lahko sestavite s pomočjo kartonskih tulcev, škatel in podobnega. Prav lahko pridejo tudi kocke, paličice od lizik ali sladoleda, kartonski krožniki, paličice za ražnjiče, skratka vse mogoče, kar leži doma po predalih in omarah. Ne glede na to, kaj boste izdelovali, vam bodo verjetno prišli prav barvni papir in škarje ter različne barve – vodenke, voščenke, flomastri. Lepilo za papir je obvezna oprema. Ko boste nabrali na kup vse potrebščine, vas lahko ustavijo le še meje vaše domišljije.

Če bi se radi igrali zunaj, poleg avtomobilčkov potrebujemo le še krede. FOTO: Pahis/Getty Images

Živahni otroci bodo bolj kot izdelovanja cest veseli tekmovanj po njih.

Garaža lahko postane del opreme v otroški sobi. FOTO: Facebook

Rolice postanejo garaža

Ena od iger z avtomobili, ki navdušujejo otroke, je avtopralnica. Sestavite pralnico s pomočjo kock. Če imate okroglo krtačo, jo lahko pričvrstite na ogrodje z lepilnim trakom. Še bolje se obnesejo na trakove narezane krpe za pomivanje posode. Avtopralnico postavite v otroški banjici ali lavorju, da bo otrok lahko avtomobile tudi v resnici opral. Uporabi naj mešanico vode in otroškega mila, ki ne draži kože.

Velikansko garažo za avtomobile, ki lahko postane priročen del opreme v otroški sobi, izdelamo iz rolic za toaletni papir in večje škatle. Rolice lepimo drugo na drugo z odprtinama, obrnjenima k tlom in vrhu škatle, toliko časa, dokler ni vsa škatla polna. Škatlo obrnemo na bok in po želji okrasimo z napisom garaža.

Otroci se bodo radi igrali v vozilu iz kartona domače izdelave. Potrebujemo dovolj veliko škatlo, da lahko otrok sede vanjo, škarje, lepilo in barvice za okrasitev. Takšen avtomobil je v nasprotju s plastičnimi, ki jih kupimo v trgovinah, ekološki, najbolje pa je, da spodbuja otrokovo domišljijo.

Imenitna je igra, ob kateri urimo natančnost.

Živahni otroci bodo bolj kot izdelovanja cest veseli tekmovanj po njih. Izberemo vsak svoj avto in tekmujemo, kateri bo prišel prvi na cilj. Na progo postavimo vse mogoče ovire, ki jih mora avto nujno prečkati. Imenitna je igra, ob kateri urimo natančnost. Več škatel od čevljev razporedimo na ciljno črto. Vsaka naj ima primerno veliko luknjo za avtomobil. Škatla se med igranjem prelevi v garažo, igralci pa morajo s startne pozicije naciljati vrata ter parkirati avto z enim samim odrivom.