Napake pri opremi doma

Notranja oprema doma je odvisna od našega okusa in konec koncev finančnih zmožnosti, a tudi če imamo neomejeno možnosti, ni nujno, da bo končni rezultat estetska, harmonična celota. Katere so najpogostejše napake, ki lahko naš sanjski dom spremenijo v dizajnersko nočno moro?

Preobremenjenost, natlačenost prostora s preveč elementi je ena najpogostejših napak, saj s tem ustvarimo kaotičnost tako v prostoru kot našem počutju, pravi britanska notranja oblikovalka Molly Woodward Moor, druga pa je mešanje stilov, ki nikakor ne gredo skupaj, denimo oprema v vseh odtenkih sive v kombinaciji z žametom, masivno pohištvo z ogledali in dodatki v visokem sijaju. Za okusen končni rezultat naj bi bili zmerni z razkošnimi kosi, morda si omislimo izstopajoč kavč in ga subtilno podpremo z dodatki, poleg tega si bomo naredili uslugo, tudi kar se tiče vidnih prstnih odtisov, z mat površinami.

Umetne so morebiti res večne, a precej lepše so naravne. FOTO: Andrey Sayfutdinov/Getty Images

Zaradi slepega sledenja trenutno morda modnemu trendu lahko naš dom postane bolj podoben karikaturi kot lepo zasnovanemu prostoru – če ste se na počitnicah ob morju zaljubili v modro-belo stanovanje, naphano z elementi iz sveta navtike, plaže, je vprašanje, kako bi se takšna kombinacija obnesla v domu s pogledom na Alpe. Kičastemu vtisu se lahko izognemo s posameznimi dodatki, denimo kakšnim spominkom, blazinami v kombinaciji ratana, bele in svetlo modre, posodo za sadje v maniri sanjskih sredozemskih otokov.

Pazimo, da prostora ne natlačimo s preveč elementi.

Skrivnost pravega razmerja

Ljubitelji umetnih rastlin, prav imate, vedno so lepe, ni jih treba zalivati, presajati, se ukvarjati z morebitnimi škodljivci, pa vendar – plastične so! Na njih se prav tako nabira prah in ga je treba odstranjevati, njihov videz zelo težko doseže videz pravih lončnic, poleg tega obstaja kup sobnih rastlin, primernih za začetnike in s katerimi nimamo tako rekoč nič dela, denimo sukulente, potos, taščin jezik … Žive rastline oživijo prostor, dodajo mu barvo, življenje, poleg tega izboljšujejo kakovost zraka. Drugi način, kako v dom vnesti malce narave, je denimo pampaška trava, ki ne sme manjkati v prostorih z boemskim pridihom, ali vsaj lonček ali dva zelišč na okenski polici v kuhinji – lepo in praktično!

Omislimo si izstopajoč fotelj ali dva in ju subtilno podprimo z dodatki. FOTO: Artjafara/Getty Images

Ne nazadnje moramo biti pozorni na razmerja med posameznimi kosi pohištva; premajhni ali preveliki lahko porušijo harmonijo prostora, so nepraktični in celo neudobni. Premajhna preproga v velikem prostoru ustvari občutek praznine, hladu, nereda, nasprotno pa lahko preveliko pohištvo v majhni sobi zasede skoraj ves prostor in je soba utesnjena ter manj funkcionalna. Skrivnost pravega razmerja je zmes različnih oblik, višin in velikosti. Pred nakupom pohištva izmerimo razpoložljiv prostor, sedežna v prostornem prodajnem salonu se nam bo namreč zdela majhna, doma pa je morda ne bomo spravili niti skozi vrata. Za majhne sobe pridejo v poštev večfunkcijski kosi, kot sta raztegljiva jedilna miza in klubska mizica s prostorom za shranjevanje.