Najslabše lastnosti (potencialnega) partnerja

Izbira partnerja je ena najpomembnejših odločitev, ki jih sprejmemo v življenju. Ljubezen je pri tem res pomembna, a še zdaleč ni edina kvaliteta, ki obljublja srečno zvezo ali zakon.

Za zdrav odnos je potrebnega veliko več kot le občutek naklonjenosti in romantike. Pravi partner mora v vas znati prebuditi najboljše lastnosti, vas spodbujati, podpirati, pomirjati, ne pa v življenje prinašati dodatnega stresa in negotovosti.

FOTO: Gettyimages

Če vaš odnos ne vpliva pozitivno na osebni razvoj, srečo in dobro počutje, je morda čas za spremembe. Družinska in zakonska svetovalka Tina Fey je izpostavila štiri ključne lastnosti, ki razkrivajo, da nekdo ni najboljši kandidat za razmerje ali zakon.

Pomanjkanje spoštovanja

»Spoštovanje je temelj vsake zdrave zveze.

Če vas vaš srčni izbranec ne spoštuje, vas ponižuje, vas ne ceni in ignorira vaše občutke, se vama ne obeta lepa prihodnost,« opozarja Feyjeva.

Čustvena nedostopnost

»Poleg fizične prisotnosti je čustvena povezanost ključnega pomena za zdrav odnos.

Ob nekom, ki se izogiba globljim pogovorom o čustvih in intimnih temah, se boste prej ali slej v zvezi počutili osamljene,« opozarja svetovalka.

FOTO: Shutterstock

Pomanjkanje ambicije

Ambicija ne pomeni nujno velikih kariernih ciljev, vendar bi moral partner gojiti strast do življenja in imeti vizijo za prihodnost. Brez volje po osebni rasti ali skupnih načrtih bo zveza hitro obstala na mrtvi točki.

»Skupna vizija je ključ za dolgoročen uspeh. Če partner ne kaže nobene želje po rasti, nimata najboljših obetov za lepo prihodnost,« pojasnjuje Feyeva.

Neupoštevanje meja

Meje so temelj vsakega zdravega odnosa in določajo, kaj je sprejemljivo in kaj ne. Partner, ki ne spoštuje vaših čustvenih, fizičnih ali mentalnih meja, ne premore dovolj razumevanja in spoštovanja, da bi lahko bil vpet v kvalitetno razmerje.

FOTO: Gettyimages

Če menite, da ste pod stresom, ker vaš izbranec ignorira vaše osebne meje, še več, jih stalno presega in vas nadzoruje ter želi upravljati vaše življenje, je nedvomno čas, da premislite o svojem odnosu, svetuje 24sata.hr.