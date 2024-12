Najslabši ljubezenski pari: razmerja teh horoskopskih znamenj so obsojena na propad

Pravijo, da se nasprotja privlačijo, a kaj, če to privlačnost spremlja doza drame, nesporazumov in neskončnih nesoglasij? Nekatere zodiakalne kombinacije so preprosto usojene za burna razmerja, ki se pogosto končajo v eksploziji. Če ste se kdaj vprašali, zakaj v nekoga vložite toliko truda, in gre vse navzdol, je odgovor morda v zvezdah.

Tukaj sta dva para horoskopskih znamenj, ki se imata rada kot mačka in pes, a njuna razmerja le stežka preživijo preizkus resničnega življenja.

Oven in rak

Njuno razmerje se pogosto zdi kot slaba epizoda resničnostnega šova. FOTO: Shutterstock

Ko Oven, impulzivni pustolovec, in Rak, občutljivi gostitelj, poskušata skupaj zgraditi odnos, je rezultat pogosto kaos. Oven živi v trenutku, je vedno pripravljen na novo akcijo in rad prevzame nadzor. Po drugi strani pa je rak čustven, išče stabilnost in ima pogosto rad nekoliko počasnejši tempo. Medtem ko Oven ne razume, zakaj mora Rak toliko govoriti o čustvih, se Rak počuti prizadetega, ker se Oven zdi hladen in nepotrpežljiv.

Rakova čustvena globina duši Ovna, ki išče svobodo in spontanost. Oven pa se zdi preveč neobčutljiv in oster za Rakovo nežno naravo. Rezultat? Rak se umakne v svojo lupino, Oven pa išče nekoga, ki bi lahko sledil njegovemu tempu. Njuno razmerje se pogosto zdi kot slaba epizoda resničnostnega šova – veliko drame, malo razrešitve.

Dvojčka in Škorpijon

Razlike niso le začasen izziv – so velika oviraFOTO: Shutterstock

Dvojčka, očarljivega družabnega metulja, in škorpijona, intenzivno in skrivnostno znamenje, morda na začetku drug drugega privlačita kot magneta, a to je običajno šele začetek njunega boja. Dvojčki se radi pogovarjajo, raziskujejo in spreminjajo teme (in razpoloženja) v nekaj sekundah, medtem ko škorpijoni iščejo globino, predanost in čustveno varnost.

Škorpijonova posesivnost in nagnjenost k nadzoru bosta hitro utrudila Dvojčka, ki se ne želi počutiti ujetega. Dvojček bo skušal razvedriti s humorjem in ležernim pristopom, kar pa Škorpijon razume kot površnost in neresnost. Konflikt se običajno zmanjša na to, da Dvojček beži pred intenzivnostjo, medtem ko Škorpijon ostane jezen, ker se počuti nerazumljenega. V tem odnosu razlike niso le začasen izziv – so velika ovira, poroča index.hr.