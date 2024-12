Noro ljubezensko življenje Elona Muska

Nekateri starejši otroci so se mu odrekli, eden mlajših ga pogosto spremlja na prestižnih dogodkih. Vseh potomcev ima Elon Musk 11, eden je preminul kot dojenček.

Kaj pa njihove mame? Te so zgodba zase.

Ljubezensko življenje enega najbogatejših zemljanov je tako zapleteno in nenavadno, bi o njem lahko posneli telenovelo. Njegove ženske razkriva Stil kurir.

Justine Wilson (2000-2008)

Svojo prvo ženo je spoznal, še preden je postal znan poslovnež. Ona je bila v prvem letniku fakultete in sanjala o tem, da bodo njene knjige na policah velikih trgovin, Musk je v njej prepoznal sebe.

Sledila je poroka, rodilo se jima je šest otrok, eden je tragično umrl zaradi sindroma smrt v zibelki.

Sčasoma je razkorak med njima postajal vse večji. On je vse več časa preživljal na delu, ženi pa očital lenobo.

»Če bi bila moj zaposleni, bi te odpustil,« naj bi ji nekoč dejal.

Sprva sta se Elon in Justine trudila izboljšati odnos s pomočjo psihoterapije, vendar je na koncu milijarder vložil zahtevo za ločitev.

Talulah Riley (2010-2012, 2013-2016)

Obdobje, v katerem je Musk srečal britansko igralko, je zanj bilo težko. Ločitev, poslovni neuspehi in druge težave so ga skoraj zlomili.

Tedaj je med obiskom Londona spoznal Talulah Riley:

»Mislim, da verjetno ni bil navajen komunicirati z mladimi igralkami in je bil zelo živčen. Odločila sem se, da bom do njega prijazna,« je kasneje pripovedovala.

Že naslednji dan jo je povabil na zmenek, po obisku restavracije sta sklenila, da bosta druženje nadaljevala v večer. In tako se je začelo:

»Po kosilu me je povabil, naj grem v njegovo sobo in pogledam njegove načrte za rakete. Bila sem skeptična, vendar mi je dejansko pokazal nekaj posnetkov raket,« je povedala.

Leta 2010, potem ko so se stvari za Muska izboljšale, sta se poročila. Po kratkem zakonu sta se ločila, nato ponovno poročila in ponovno ločila, tokrat za vedno.

Amber Heard (2017)

Tu so zadeve malo zmedene. Ni jasno, kdaj sta začela družiti, oba trdita, da se je to zgodilo mesec dni po vlogi zahteve za njeno ločitev od Johnnyja Deppa, vendar dejstva govorijo drugače. Na primer video, ki prikazuje obisk milijarderja, ko je bila še v zakonu.

O razmerju med Amber in Elonom je znanega malo, on je o njuni zvezi dejal: »Bilo je brutalno.«

Kljub temu sta bivša ljubimca še vedno prijatelja in se spoštujeta. Tako vsaj pravita.

Claire Elise Boucher - Grimes (2018–2022)

Razmerje slavnega para se je končalo nedavno. Po besedah Elona je do zakonskega brodoloma prišlo, ker nista mogla več časa preživljati skupaj:

»Delam za SpaceX in Teslo, zato moram večino časa preživeti v Teksasu, pogosto potujem v tujino, ona je večinoma v Los Angelesu.«

Bivša zakonca imata tri otroke: leta 2020 se jima je rodil sin z imenom X Æ A-XII, leta 2021 s pomočjo nadomestne mame deklica Exa Dark Sideræl.

Nedavno je svet izvedel za njunega tretjega otroka po imenu Techno Mechanicus -Tau. Dokler avtor knjige o milijarderju Walter Isaacson v delu pevke ni imenoval mama treh otrok Elona Muska, je bil deček za širšo javnost skrivnost.

Shivon Zilis

Natančna narava odnosa Muska z izvršno direktorico Neuralinka, ni znano. Znano pa je, da je on oče njenih dvojčkov z imenoma Strider in Azure. Poslovnež je nekaj časa živel v njeni hiši.

In to že leta 2021, zato je to verjetno eden od razlogov za ločitev od Grimes.

Sprva napet odnos med dvema mamama Muskovih otrok se je otoplil in Grimes je celo izjavila, da želi sodelovati pri vzgoji dvojčkov.