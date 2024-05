Najraje imamo polžke in špagete

Testenine so ena tistih sestavin, po katerih v domači kuhinji radi sežemo, ko nam za pripravo kosila zmanjkuje časa. Samo vodo je treba pogreti, jo soliti in v njej po navodilih, zapisanih na embalaži, skuhati testenine, sočasno pa v ponvi, ki se greje na sosednji plošči, pripravimo omako po trenutnem navdihu. Vas zanima, katere testenine so najbolj priljubljene v Sloveniji? In v katero smer se pomikajo svetovni trendi?

Lahko jih nadevamo z mesom, zelenjavo, tudi skuto. FOTO: Jenifoto/Getty Images

»Med Slovenci je še vedno najbolj priljubljena in najbolj prodajana kratka testenina v obliki polžkov, zelo priljubljeni pa so tudi špageti. Vendar pa pašta niso le polžki in špageti, temveč je to neskončen svet raznolikih oblik in omak,« so testenine, po katerih je pri nas največ povpraševanja, opisali v ajdovskem Mlinotestu.

Tudi testenine gredo vse bolj v rastlinsko oziroma vegansko smer.

O tem, v katero smer gredo svetovni trendi, pravijo: »Kar se tiče trendov – ne samo na področju testenin, temveč v prehrani nasploh, še vedno vztraja trend veganstva, v porastu je povpraševanje po proteinskih izdelkih oziroma izdelkih s povečano vsebnostjo beljakovin. Na naš trg vstopa tudi trend svetovnih kuhinj, denimo testenine iz azijske kulture.«

Vse bolj nas osvajajo drugačni okusi, tole je pad thai. FOTO: Oksanakiian/Getty Images

Več kot tona

Na ajdovsko podjetje smo se obrnili z razlogom: če bo lepo vreme, bo na Lavričevem trgu sredi Ajdovščine ta konec tedna, natančneje 25. maja, Pasta fešta, če bo ta dan slabo vreme, bo dogodek prestavljen na prvo junijsko soboto. V Ajdovščini festival, ki se osredotoča na testenine, pripravljajo vse od leta 2018.

Klasika: špageti z bolonjsko omako FOTO: Getty Images

Lani je trg zavzelo več tisoč ljudi, postregli so jim več kot 700 kilogramov testenin, letos pa bodo gostom pašto vseh oblik in okusov pripravljali tudi Sara Rutar, prva ženska, ki je zmagala v oddaji MasterChef Slovenija, ter sodnika omenjene oddaje Mojmir Šiftar in Karim Merdjadi. Tam bodo še znana chefa Jorg Zupan in Igor Jagodic, svetovni podprvak v kuhanju testenin Matjaž Cotič ter ekipe številnih gostiln iz Vipavske doline in okolice. »Pričakujemo, da bo gurmanske jedi iz pašte na Pašta fešti okušalo več kot 10.000 obiskovalcev in da bomo letos skuhali več kot 1000 kg testenin,« so napovedali v Mlinotestu.