To so najboljši načini za odstranjevanje madežev

Pijače, ki jih pijemo, hrana, ki jo jemo, razposajenost med igro, poškodbe, ob katerih priteče kri. To je le nekaj razlogov za trdovratne madeže, ki lahko ob neprimernem postopanju uničijo dragoceno oblačilo.

Zato je dobro vedeti, kako se z njimi spopadati, pravi način pa je odvisen od narave težave.

Vino ali kava

Takšne in drugače pijače so neredko razlog za slabo voljo, kadar seveda pristanejo na obleki. Takoj, ko madež, ki je posledica razlitega vina, opazite, ga popivnajte s papirnato brisačo. Pri tem ga ne drgnite, da se ne bi razširil.

Ukrepajte hitro, zmočite ga z mineralno vodo in posujte s soljo. Počakajte nekaj ur, odvečno sol odstranite in oblačilo operite kot običajno.

Če je razlog za slabo voljo madež kave ali čaja, ga prav tako popivnajte, prelijte z alkoholnim kisom, počakajte vsaj eno uro in oblačilo operite, kot to počnete sicer.

Kadar je vzrok za madež sadje ali sadni sok, oblačilo pred pranjem namočite v mešanici medicinskega alkohola in vode.

Če je vzrok za madež sadni sok, oblačilo namočite v mešanici medicinskega alkohola in vode. FOTO: Fotoduets/Gettyimages

Mastni madeži

Mastni madeži so pogosto vzrok za sive lase. A le zato, ker ob njih večina postopa napačno. Olje ali drugo maščobo s tkanine najprej popivnajte: na madež položite papirnato brisačko ali pivnik in počakajte, da vpije čim več maščobe.

Nato ga premažite z detergentom za pomivanje posode, saj raztaplja maščobo. Pustite ga nekaj časa učinkovati in oblačilo nato operite.

Ličila

Ličila sodijo med še ene razloge za trdovratne madeže. Tiste šminke ali pudra je najbolje premazati z detergentom za pomivanje posode in jih rahlo zdrgniti v topli vodi. Trik, ki ga je dobro poznati, je uporaba laka za lase ali čistila za stekla: z izbranim poškropite madež, zdrgnite, splaknite in majico operite kot običajno.

Madeži črnila bodo izginili s pomočjo alkohola ali razkužila, vendar pozor: nekatere barve in tkanine so nanj občutljive, zato najprej preverite, kako se odzovejo na stik z alkoholom.

V določenih primerih rešitev predstavlja likalnik. FOTO: Fabrikacr/Gettyimages

Madeži kot posledica igre

Najpogosteje so z madeži prekrita otroška oblačila. Med risanjem na majici pristanejo voščene barve: madež v tem primeru prekrijte z gazo ali časopisnim papirjem in ga polikajte. Vosek se bo prenesel na gazo ali papir.

Enak način lahko uporabite pri odstranjevanju madeža običajnega voska in tudi žvečilnega gumija. Oblačilo z njim lahko položite tudi v zamrzovalnik in zamrznjen žvečilni gumi nato samo odstranite.

Madež trave je najbolje napasti z detergentom za pomivanje posode. Premažite ga z njim, od roba proti sredini zdrgnite s ščetko in operite oblačilo.

Madež trave je najbolje napasti z detergentom za pomivanje posode. FOTO: Halynarom/Shutterstock

Z blatom prekrito majico namakajte v mešanici hladne vode, detergenta za pranje perila in malo alkoholnega kisa. Zdrgnite večjo umazanijo in oblačilo operite kot to dopušča tkanina. V tem primeru vam lahko pomaga tudi surov krompir: z njim premažite madež, počakajte vsaj pol ure in oblačilo operite.

Kri z mrzlo vodo

Če je vzrok za madež kri, ga takoj sperite s hladno vodo, ga zdrgnite in šele nato operite v topli vodi. Če gre za zasušen madež, ga zmočite s hladno vodo in posujte s soljo, nežno zdrgnite. Ko se sol raztopi, oblačilo operite kot običajno.

Pri madežih rje je najučinkovitejša uporaba mešanice hladne vode in jedilne sode.

Madeže krvi najprej splaknite z mrzlo vodo. FOTO: Wtf

V njej pol ure namakajte oblačilo in ga operite kot običajno. Uporabna je tudi kombinacija alkoholnega kisa oziroma soka limone in soli: madež namočite s kisom in posujte s soljo ter postopajte na način kot pri zasušeni krvi.