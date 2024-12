Na pogorišču zakona: kaj ugotavljajo ločenci

Ločitev nikoli ni enostaven prehod, a ko se vihar poleže, se ljudje pogosto ozrejo nazaj, na pogorišče zakona. In nemalokrat spoznajo, da bi se lahko v nekaterih okoliščinah odzvali drugače.

Izkazovanje ljubezni

Drobne pozornosti, držanje za roko, poljub in vse drugo, zaradi česar se partner ob nas počuti ljubljen in zaželen, pomagajo ohranjati zdrav in srečen odnos. Ločenci se po večini strinjajo, da je bilo v zakonu tega premalo, pa naj bo to z ene ali druge strani, in obžalujejo, da se niso bolj trudili.

Drugo mnenje

Zakonci si pogosto ne strinjajo o vsem. S tem ni praviloma prav nič narobe, vendar je prav, da upoštevata drug drugega in da nazadnje skleneta kompromis. Številni zakoni razpadejo, ker se partnerji niso pripravljeni prilagajati, kar na koncu obžalujejo.

Pogovor

Komunikacija oziroma njeno pomanjkanje je eden glavnih razlogov, zaradi katerih se ljudje ločujejo, raziskave kažejo, da je to krivo za približno 40 odstotkov ločitev. Nekdanji zakonci pogosto menijo, da so vlagali premalo truda v pogovor, pa tudi v poslušanje drugega zakonca. Ni pomembno, da samo govorita, ampak da se tudi slišita.