Možgani med seksom

Medtem ko ljudje seksajo, možgani ne počivajo, ampak še naprej opravljajo svoje funkcije - nekatere med njimi čisto drugače kot sicer, kar tudi vpliva na naše počutje in vedenje.

Logika se izključi

Del možganov, ki je pristojen za logično delovanje in razmišljanje, med spolnim odnosom postane manj aktiven, zato ne preseneča, da se ljudje medtem počutijo pogumnejše in manj zaskrbljene, čemur lahko sledi celo nepremišljenost. Stvari se po odnosu umirijo in vrnejo v običajno stanje.

Podobno kot droga

Možgani seks doživljajo kot nekaj dobrega, zato aktivirajo del, ki je pristojen za nagrajevanje, ki ga občutimo, ko nas zalijejo hormoni sreče. Gre za enake povezave, ki se vključijo tudi pri jemanju droge, alkohola, kajenju, kockanju, uživanju v hrani in podobno, saj možgani ne poznajo razlike med orgazmom, desertom ali zmago pri pokru. Tudi zato se lahko razvije seksualna odvisnost.

Manj bolečine

Možgani poskrbijo za to, da bolečina med seksom ni tako močna oziroma da smo manj občutljivi za bolečino, ker se aktivirajo drugi hormoni, ki dajejo prednost občutku povezanosti in intimnosti.