Motolegenda Apaške doline

V malem kraju Segovci v občini Apače živi in deluje mladi Vito Klemenčič, ki je otroške motociklistične sanje že zdavnaj presegel, a se ne ustavlja in še naprej gradi uspešno zgodbo, o čemer poročajo tudi tuji mediji iz sveta motociklizma. Njegovo podjetje VK Custom Works, ki deluje šele četrto leto (od junija 2020), že ves čas obratuje s samimi presežki, Vito pa je še posebno ponosen, da je »Harley Davidson doma tudi v Segovcih«.

Evropski podprvak

Klemenčičevo podjetje je lani z izdelavo motorja, kakršnega ni mogoče videti vsak dan, na 120. obletnici legendarne znamke Harley Davidson v Budimpešti postal evropski podprvak. Tam je Vito od pravnukov ustanoviteljev te kultne znamke Karen in Billa Davidsona prejel prestižno nagrado, ki jo podeljujejo vsakih pet let. Davidsona sta se tudi podpisala na njegov motocikel history, kar mu daje še posebno vrednost.

»Izjemno uspešni dogodek v Budimpešti nam je odprl vrata na številna tekmovanja in motodogodke po vsej Evropi. Bili smo na tekmovanjih na Madžarskem, Poljskem, Hrvaškem, v Nemčiji, Avstriji in Italiji. In na prav vseh smo dosegli neverjetne rezultate. Po zmagah na Poljskem in v Italiji v kategoriji klasičnih chopperjev smo na tekmovanjih na Hrvaškem (Croatia Bike Week) in v Avstriji (Iron Road for Children) osvojili še prestižni nagradi best of show,« je povedal Klemenčič.

Ponosen je, da je Harley Davidson doma tudi v Segovcih.

Kmalu je sledilo največje motoristično srečanje znamke Harley Davidson ob Baškem jezeru v Avstriji, kjer že 25 let organizirajo eno najbolj prestižnih tekmovanj na svetu. »Tam je moje motorno kolo history prejelo glavno nagrado občinstva. Da je bil dogodek popoln, pa je drugi dan poskrbela še nagrada best of show in tako sem v svojo zbirko dodal eno največjih priznanj na tem področju,« razlaga Vito Klemenčič.

Vabijo ga vsepovsod

Podjetje VK Custom Works je hitro zaslovelo in tako je Vito že v naslednjih dneh prejel vabila na vsa največja tekmovanja po Evropi. Dveh se je tudi udeležil. Najprej ga je pot zanesla v Nemčijo (Bad Salzuflen), kjer že leta prirejajo sejem in tekmovanje predelanih motornih koles. Kot nam je zaupal Vito, je bilo to resnično največje tekmovanje doslej, kjer se je zbralo najmanj 400 predelanih motornih koles vseh znamk. In history je prejel prestižno nagrado best European chopper.

Vitov motocikel je bil v Nemčiji izbran za najlepšega med chopperji. FOTO: osebni arhiv V. K.

»Na koncu izjemne sezone smo prejeli še vabilo na največji motosejem na svetu v Veroni (Motor Bike Expo). Tako smo se konec januarja predstavili na lastni stojnici in s pomočjo zvestih sponzorjev Radgonskih goric, ki so nam tako kot prejšnje leto za Budimpešto tudi tokrat izdelali unikatno penino in brizgance, ter s sponzorjem Poslovna darila Riki pripravili res lep razstavni kotiček. Sledila je nagrada prestižnega izdelovalca izpušnih sistemov Dr. Jekyll & Mr. Hyde, revija Lowride pa nas je uvrstila med top 20 motornih koles,« nam je še povedal Vito.

Povabili so ga celo na drugi konec sveta, kjer bo na enem najprestižnejših tekmovanj nastopil kot član komisije, ki bo ocenjevala predelana motorna kolesa z vsega sveta.

Dan odprtih vrat

Tudi letos bodo najverjetneje avgusta v Vitovem podjetju VK Custom Works pripravili dan odprtih vrat. »Želeli bi se iz srca zahvaliti vsem, ki so nas lani obiskali in pomagali izpeljati ta prečudoviti dogodek, ki je vključeval izjemno število Tomosovih koles z motorjem, ameriških starodobnih vozil in množico motornih koles. Naše zveste stranke so tiste, zaradi katerih obstajamo, zato bi se jim radi iz srca zahvalili za vso podporo. Seveda pa ne smemo pozabiti na poslovne partnerje, brez katerih nam vse to ne bi uspelo,« je hvaležen Vito, ki trenutno išče nove mojstre.