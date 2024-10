Modni izbor: čudoviti kosi pletenin slovenskih oblikovalcev (FOTO)

Na kaj pomislite ob besedi pletenine? Na udobje? Toplino? Mehkobo? Vse to in še več nam nudijo oblačila, narejena iz pletenih materialov.

Ko govorimo o pleteninah, namreč ne mislimo samo na doma pletene zimske puloverje, ampak na vse modne kose, katerih osnova je pletivo. V širokem pomenu besede so lahko to tudi hlače, krila, obleke in majice ter celo športna oblačila, saj je narava pletiv takšna, da so raztegljiva vsaj v eno, običajno pa v več smeri.

Udobje je torej najbolj mikavna lastnost pletenin, glede na to, kako gosto pletene so in iz kakšnih prediv so izdelane, pa so lahko tudi različno tople ali hladne, puhaste ali gladke, sijoče, enobarvne ali pisane.

Načeloma drži, da nas najbolje grejejo naravni materiali, kot so volna, kašmir, alpaka in moher, prijetni pa so tudi za nošenje, saj naša koža pod njimi diha.

Moher ima poleg tega tudi izjemen lesk, zato so pletenine, narejene iz njega izredno sijoče. Za zlat ali srebrn lesk ali večerno toaleto pa izberite pletenine iz svile ali z dodatkom kovinskih niti oziroma lureksa. Več o luksuznih materiali, vrednih naložbe, si lahko preberete tukaj.

