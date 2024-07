Med polji sivke že to soboto

Našo zgodbo smo začeli pisati leta 2011, ko smo posadili prve sadike v vasici Povir na Krasu,« so med drugim zapisali na svoji spletni strani. »Po prvotni ideji o pridobivanju eteričnega olja se je prebudila želja po izdelovanju kozmetike, ki bi jo lahko uporabljala vsa družina. Ob naših otrocih smo spoznali, kako pomembna je skrb za zdravje in telo z uporabo kozmetike s čim bolj naravnimi sestavinami. Zato smo združili željo po zdravem načinu življenja, pestrost kraških in mediteranskih dišavnic ter ljubezen do svojih otrok z namenom, da vse to delimo tudi z vami. Trudimo se ustvariti kakovostne proizvode z učinkovinami, pridobljenimi iz rastlin, ki uspevajo v naši okolici,« dodajajo pri podjetju Renčelj.

Pester program se bo začel že ob 8. uri.

Ob dnevu odprtih vrat bodo pripravili pester program. Že ob 8. uri se bo začela jutranja joga v smilju (predhodna prijava na nina@rencelj.com). Med 9.30 in 10.30 bo pohod od sivke do smilja, med 10. in 16. uro pa otroška delavnica ustvarjanja s sivko, predhodne prijave niso potrebne. Ob 10.30 bo predavanje Vere Lah, ki bo govorila o nabiranju, shranjevanju in uporabi zelišč. Ob 11. in 14. uri bodo spregovorili o sivki in smilju.

Opravili bodo še ročno in strojno žetev sivke in prikaz parne destilacije. Ob 12.30 bo predavanje o hidrolatih in njihovi uporabi, ob 14.30 pa prikaz izdelave naravnega trdega mila. Ob 15.30 sledi degustacija zeliščnih sirupov Otta, ob 16.30 pa delavnica s praktičnim prikazom uporabe sivke v kulinariki z degustacijo. Ob 18. uri bo gong terapija z Aleksijo Švara. Poleg vsega bodo izdelovali venčke iz sivke (prispevek pet evrov). Letos bodo poskrbeli tudi za hrano in pijačo ter osvežitev z domačimi sladoledi Mihewc.