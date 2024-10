Malenkosti, ki nas naredijo privlačne

Ne samo z vidika intimnega spoznavanja, temveč v družbi nasploh smo radi privlačni. Največji dejavnik tega pa je obnašanje in odnos do drugih.

Privlačni ljudje namreč še zdaleč niso takšni samo zaradi videza, temveč predvsem zaradi dejanj in lastnosti, ki jih izpostavlja msn.

Iskren nasmeh

Lepemu in iskrenemu nasmehu se ni mogoče upreti. Izraža toplino, ki prihaja iz srca, ožari obraz in je dobesedno nalezljiv.

Zato so osebe, ki se veliko smejijo, v vsaki družni zaželene.

Spodobnost poslušati

Nasvet je, kadar kdo zanj prosi, dobrodošel.

A včasih je treba znati samo poslušati in z drobnimi gestami, kot so pogled v oči, kimajte z glavo ter podobno sporočati, da smo res prisotni ter pripravljeni prisluhniti nekomu, ki je v stiski.

Pogovor FOTO: Nortonrsx/gettyimages Getty Images

Optimizem

Nihče ni vedno pozitivno naravnan in dobre volje, vendar je oseba, ki je večinoma optimistična in je njen kozarec na pol poln ter ne na pol prazen, zagotovo privlačnejša od pesimistično naravnih posameznikov, ki znajo ugasniti še tako žarečo iskrico.

Strast

Do dela, do hobijev, do življenja nasploh. Strast je sinonim za privlačnost. In to ne samo strast z erotičnega vidika.

Samozavest

Ne oholost, ampak samozavest je še en močan dejavnik privlačnosti.

Oseba, ki se zaveda svoje vrednosti, vendar ne podcenjuje drugih, verjame vase in se zaveda lastnih šibkih točk, je oseba, ki jo imajo vsi radi.

samozavest FOTO: Stockfour/gettyimages

Ljubeznivost

Prijaznost in ljubeznivost imata ogromen učinek na privlačnost.

Ljubeznivost je vedno v modi in ljubeznivi posamezniki so vedno priljubljeni.

Smisel za humor

Še en velik plus. Nekdo, ki zna druge nasmejati, je sproščen ter pozitiven, je v vsakem krogu dobro sprejet.

Pozornost

Pozornost je naslednja malenkost, ki je v očeh drugih vselej cenjena in spoštovana. Pozornost pomeni opaziti tudi neočitno in slišati tudi tisto, kar ni izrečeno. Pozorni posamezniki opazijo podrobnosti in iz njih naredijo velike zgodbe.

Zato so zelo cenjeni in privlačni.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Avtentičnost do sebe

Človek, ki sebe sprejema takšnega, kot je, ki je zadovoljen v svoji koži, se ne pretvarja in ne prenareja, je oseba, ki tudi druge sprejema takšne, kot so.

Prav zato, ker je iskren do sebe in drugih, ga imajo vsi radi.

Odprt um

Spremembe so edina stalnica v življenju, pravijo. In nekdo, ki jih ne zavrača za vsako ceno, je nekdo, ki je pripravljen hoditi v koraku s časom, je odprtih misli in zato povsod lepo sprejet.

Osredotočenost na osebni razvoj

Človek, ki se trudi rasti in napredovati, je zanimiv. Osebni razvoj je torej nekaj, kar se drugim zdi privlačno.

Pa naj bo v intimnem, prijateljskem, poslovnem ali družinskem odnosu.