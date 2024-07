Mačke pod stresom več praskajo

Mednarodna ekipa z Univerze v Ankari je na podlagi intervjujev s 1200 lastniki mačk ugotovila, da je želja po praskanju večja, kadar so izpolnjeni nekateri dejavniki. Tako bodo mačke, ki so pod stresom, praskale pohištvo občutno več kot mačke, ki so umirjene. Pod še posebno velikim stresom so kosmatinke, ki živijo v gospodinjstvih z majhnimi otroki. Otroci v gospodinjstvu njihovo željo po praskanju občutno povečajo. Dejavnik, ki napoveduje, da bo mačka nagnjena k praskanju, je tudi intenzivna nočna aktivnost.

Tako kot premalo igranja je lahko vzrok za stres tudi preveč igre.

Nočno vedenje, kot sta povečana igrivost in vokalizacija, torej mijavkanje, sta pogosto posledica premalo komuniciranja in igranja z mačko podnevi, ugotavlja glavna avtorica študije dr. Yasemin Salgirli. »Čeprav so mačke po naravi nočne živali, se lahko prilagodijo človeškemu urniku, če jim zagotovimo strukturirane in privlačne dejavnosti čez dan,« zagotavlja. Težava je v tem, da številni skrbniki svojih ljubljenčkov ne zaposlijo dovolj.

Tako kot premalo igranja je lahko vzrok za stres in posledično praskanje tudi preveč igre. Mačka, ki se dolgo igra, lahko trpi zaradi pretirane stimulacije čutov, zaradi katere naraste raven stresnih hormonov. Tedaj lahko postane agresivna, kar se prav tako kaže v pogostejši želji po praskanju.

Manj zank Če se ne spoznate na materiale, naj vas vodi nasvet, objavljen v reviji Architectural Digest. Tam so strokovnjaki za notranje opremljanje svetovali lastnikom mačk, naj izbirajo tkanine s tesno tkanimi vlakni. Slaba izbira pa so tkanine z izrazitimi zankami, ki se lahko zataknejo v kremplje.

S strateško postavljenimi praskalniki se bo manj lotevala pohištva. FOTO: Zarifa/Getty Images

Tega početja jih ne moremo odvaditi, saj gre za nagon, lahko pa poskrbimo, da ne bodo preveč pod stresom, in s tem zmanjšamo njihovo potrebo po praskanju. Poškodbam pohištva se lahko izognemo oziroma jih vsaj omilimo s postavljanjem praskalnikov na mesta, mimo katerih žival pogosto hodi. Igranje z mačko, ki naj bo kratko, a dinamično, podobno uspešnemu lovu na plen, prav tako zmanjšuje potrebo po tovrstnem uničevanju. Po besedah znanstvenice pomaga tudi čim več skrivališč po stanovanju ter veliko visokih prostorov, kamor se lahko povzpnejo in opazujejo okolico.

Skrbniki jim lahko deloma pomagajo tudi z izbiro materialov, ki so proti njihovim krempljem nekoliko bolj odporni. Takšni so denimo materiali iz mikrovlaken, denim ter sintetični poliester, rajon, najlon ali akril.