Listek na listek – okrasek

November je čas, ko nismo povsem prepričani, kako bi okrasili naš dom – noč čarovnic s svojimi bučami, pajki in netopirji je že mimo, za božično-novoletno dekoracijo je za marsikoga še malce zgodaj. Naj imajo tokrat prvo besedo otroci oziroma njihova ustvarjalnost: naredimo jesenke okraske iz odpadlih listov in plodov narave!

Prvi korak je, da se odpravimo v naravo, v gozd, in v košaro naberemo stvari, za katere mislimo, da nam bodo prišle prav – pisano listje različnih oblik in velikosti, storže, vejice, kako zaplato mahu, morda želod, kakšen kostanj itd. Doma priskrbimo še škarje, lepilo, karton, vrvico, morda flomastre ali tempera, vodene barvice in ustvarjanje se lahko začne.

Leva ali sonce izdelamo iz rumenih listov, če teh nimamo, izberemo rumen barvni papir za obraz. FOTO: Fotoduets/Getty Images

Malčki lahko liste pobarvajo z vodenimi barvicami in jih odtisnejo na list papirja.

Gozd pri nas doma

Seveda je veliko odvisno od starosti otrok; malčki lahko liste pobarvajo z vodenimi barvicami in jih odtisnejo na list papirja, liste lahko lepijo na trši papir in ustvarijo unikaten kolaž, pri tem si lahko pomagajo s škarjami in še izrežejo kakšno obliko. Če imamo doma plastične oči iz trgovine za ustvarjanje, toliko bolje, nastanejo lahko sovica, metuljček, ježek …

Malce večji otroci lahko na vrvico nanizajo pisane liste; daljšo nit napeljemo na topo šivanko, namenjeno delu z volno, in otrok jih niza drugega za drugim. Liste lahko na vrvico preprosto tudi zavežejo. Lahko naredijo več krajših verig, denimo po meter, meter in pol, ki jih obesimo pod strop pri oknu, ali eno daljšo, ki jo napeljemo s stene na strop, od tam znova na steno, na luč in nazaj itd. Z dovolj prepleteno verigo bomo ustvarili občutek, da smo v jesenskem gozdu.

Osnovo naredimo iz vej, oblikovanih v krog, in nanjo lepimo liste. FOTO: Stefano Garello/Getty Images

Videz venčka iz listja dopolnimo z želodom, storžkom, vejico.

Jesenski venček

Na vrata lahko v tem času obesimo venček iz odpadlih listov: osnova je lahko tista, ki jo sicer uporabimo za izdelavo adventnega venčka, lahko jo naredimo iz vej, oblikovanih v krog, ali izrežemo iz kartona. Nanjo lepimo liste, najbolje s pištolo za vroče lepljenje, videz lahko dopolnimo s kakšnim želodom, storžkom, vejico. Venček iz jesenskega gozda bo lepo popestril ta vmesni čas, preden bomo naredili novega iz smrekovih vejic, mahu in božično-novoletnih okraskov. Tudi o tem bomo prav kmalu pisali.

Če imamo doma plastične oči iz trgovine za ustvarjanje, toliko bolje. FOTO: Nodar Chernishev/Getty Images

Otroci lahko naredijo leva ali sonček, če imamo dovolj rumenih listov. Potrebujemo listje, karton, flomaster in škarje; iz kartona izrežemo krog v velikosti krožnika, na sredino naj otroci narišejo oči, smrček in usta oziroma obraz, če bodo naredili sonce. Po celotnem obodu naj nalepijo liste, ki naj se stikajo – veselje zagotovljeno, okras za na steno pa prav tako.