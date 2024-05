S širokim izborom storitev za lepoto in dobro počutje je specializiran za izvajanje tehnik pomlajevanja. Prijetna sogovornica nam je pojasnila več o posameznih tretmajih in o tem, kaj lahko storimo zase tudi doma. Znano je, da imate v vašem salonu do nege popolnoma individualen pristop vsakič sproti, čeprav, denimo, stranka k vam hodi že deset let. Nam, prosim, poveste več o tem? Ker vemo, da se koža nenehno spreminja, saj je dobesedno odraz našega notranjega stanja, je to edino smiselno. Z našimi strankami se ob vsakem obisku pogovorimo o njihovih opažanjih, česa si želijo, pregledamo nj...