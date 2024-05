Tudi maščobe so zdrave

Maščobe so pomemben del uravnotežene prehrane, vendar je zaradi njihove visoke energijske vrednosti skupen vnos maščob treba omejevati. V prehrani odraslih naj bi skupne maščobe predstavljale od 20 do 30 odstotkov zaužite energije na dan.

Niso vse maščobe enake, nekatere so zdrave, druge ne. Nezdrave, tiste, ki jih povezujemo z negativnimi učinki na zdravje, vključno s povišanim holesterolom, so predvsem transmaščobe in nasičene maščobe. Te so najpogosteje v ocvrti hrani, ultra predelanih prigrizkih in pekovskih izdelkih in se jih velja izogibati v velikem loku. Po drugi strani pa v prehrano vključimo zdrave maščobe: mononenasičene in večkrat nenasičene maščobe igrajo ključno vlogo pri našem zdravju. Prehranski viri zdravih maščob vključujejo mastne ribe (kot je losos), oljčno olje, oreščke in avokado. In katere so prednosti uživanja zdravih maščob?

Lahko pomagajo zaščititi možgane pred staranjem in nevrodegenerativnimi boleznimi. FOTO: Yuri Arcurs/Getty Images

Za možgane

Z njihovo pomočjo ohranjamo zdravje srca: nižajo raven slabega holesterola, ki ga povezujemo z aterosklerozo, ta povzroča zoženje in otrdelost krvnih žil in je dejavnik tveganja za infarkt in možgansko kap. Poleg tega imajo maščobne kisline omega-3, prisotne v ribah (losos, sardine) in lanenih semenih in orehih, izrazite koristi za zdravje srca in ožilja: zmanjšujejo vnetje, ki lahko poškoduje žile in poveča tveganje za bolezni srca. Prav tako lahko znižajo raven trigliceridov, stabilizirajo srčni utrip in znižajo krvni tlak.

Zdrave maščobe pomembno vplivajo na zdravje možganov in kognitivno funkcijo. Maščobne kisline omega-3 so, kot smo že zapisali, znane po protivnetnih lastnostih, ki lahko pomagajo zaščititi možgane pred staranjem in nevrodegenerativnimi boleznimi, kot je alzheimerjeva bolezen.

Zdrave maščobe pomagajo srcu. FOTO: Sasithorn Phuapankasemsuk/Getty Images

Zdrave maščobe igrajo ključno vlogo v boju proti vnetjem, ki so glavni vzrok številnih kroničnih bolezni.

Boj proti vnetju

Igrajo tudi pomembno vlogo pri absorpciji v maščobi topnih vitaminov, vključno z A, D, E in K. Ti so bistveni za različne telesne funkcije, od ohranjanja zdravega vida in kože do podpore imunskemu sistemu in strjevanju krvi. Omenili smo vid: maščobne kisline omega-3 pomagajo ohranjati zdravje živčnega sistema in preprečujejo vnetja, kar lahko zmanjša tveganje za bolezni, kot je degeneracija makule. Pomagajo pri nastajanju solz, ki so ključni dejavnik pri ohranjanju vlažnosti oči.

Zdrave maščobe igrajo ključno vlogo v boju proti vnetjem, ki so glavni vzrok številnih kroničnih bolezni. Živila, bogata maščobnimi kislinami z omega-3, dokazano znižujejo raven vnetnih markerjev v telesu, mononenasičene maščobe pa prispevajo tudi k zmanjšanju vnetja ter posledično pomagajo ohranjati ustrezno odzivnost imunskega sistema, kar je zlasti koristno pri obvladovanju avtoimunskih bolezni in alergij. Uživanje zdravih maščob podpira tudi pravilno hormonsko ravnovesje v telesu, kar vodi v krepkejše splošno zdravje.