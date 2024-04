Ne boste verjeli, kaj Jennifer Aniston uporablja za ohranitev mladosti

Najnovejši lepotni trend, ki je preplavil družabna omrežja, je »nega obraza s spermo«, ki vključuje vbrizgavanje semenske tekočine lososa pod kožo, da bi preprečili gube.

V svetu, ki nikoli ne neha presenečati, so znani, na primer Jennifer Aniston, navdušeni nad posegom, s katerim v svoje podkožje vbrizgajo lososovo spermo - vse v želji po večni mladosti. Postopek, znan kot »Plenhyage«, izvira iz Južne Koreje in vključuje vbrizgavanje ribje sperme neposredno v obraz s tanko iglo.

Oboževalci tega nenavadnega lepotnega trenda trdijo, da v nekaj mesecih poveča proizvodnjo kolagena, ki je bistvenega pomena za ohranjanje elastičnosti kože v boju proti gubam. Lepotna gurujka Lauryn Bosstick je ena vidnejših zagovornic posega.

Na svojem TikTok računu je povedala: »To delam s korejsko specialistko – ona pripravi mikro igle … In vanje vlije lososovo seme.«

Dolgoročni učinki negotovi

Strokovnjak za kožo, dr. Hamdan Abdullah Hamed, je pretehtal in dejal, da čeprav lahko nege obraza s spermo ponudijo nekaj hitrih zmag, kot je zmanjšanje rdečice, lahko posvetlijo vašo polt. »Nekatere igralke, kot je Jennifer Anniston, so bile prejele ta poseg," je razkril za Mirror in se skliceval na njen intervju za WSJ.

Kaj so Plenhyage, Nucleofill in Nucleadyn? To so novi posegi na področju estetike. Vsebujejo visoko prečiščene polinukleotide (PN-HPT) iz sperme lososa ali postrvi in so destilirani ter suspendirani v tekočini na vodni osnovi.

»Običajno surovina izvira iz semena postrvi ali lososa. Že uživanje rib lahko pomaga pri težavah s kožo, kot je vnetje zaradi vsebnosti omega 3. Lososova semenska tekočina pa deluje pri celjenju ran, spodbuja elastičnost kože in zmanjša vnetje.«

So za njeno lepoto zaslužni čudaški posegi? FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Strokovnjaki seme preoblikujejo v polideoksiribonukleotide (PDRN) - to je izraz, ki označuje zdravila na osnovi DNK. Študija je pokazala, da je PDRN bolj koristen kot običajne kreme za izboljšanje elastičnosti kože in celjenje ran.

Vendar dr. Hamed opozarja, da dolgoročne koristi še vedno niso jasne, saj imajo nekateri uporabniki negativne stranske učinke, kot so izpuščaji in zatrdline. »Nekateri ljudje so poročali o izpuščajih in začasnih zatrdlinah, ki lahko trajajo približno štiri dni. Te so začasne in nikakor ne bodo poškodovale kože,« je dejal.

Injekcije sperme zagovarjajo mnogi. FOTO: Wavebreakmedia Getty Images/istockphoto

»Čeprav to zdravljenje ni škodljivo, so študije za dokaz dolgoročnih koristi omejene. Menim, da obstajajo boljši načini za celjenje ran, elastičnost kože in proti vnetju.«