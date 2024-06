To so obvezni lepotni rituali v vročih dneh

Vroči dnevi, zračna vlaga, znojenje in izpostavljenost soncu ob napačni skrbi za polt vodijo do prenekatere kožne težave – tudi zamašenih por, temnih madežev, opeklin in drugih nevšečnosti. Kakšna je pravilna nega kože poleti?

Obvezen zaščitni faktor

Dermatologi se strinjajo, da je primerna zaščita kože pred sončnimi žarki daleč najpomembnejši del nege vse leto, poleti pa zaradi močnega sonca še bolj stopa v ospredje.

»Kremo in druge negovalne pripravke z zaščitnim faktorjem najmanj 30 je treba nanašati vsak dan, večkrat na dan na vse predele, ki so izpostavljeni soncu, torej na obraz, vrta, dekolte, ušesa, roke.

Nanos je treba obnavljati redno, vsaj vsaki dve uri, če se kopamo ali močno znojimo, še pogosteje,« navaja dermatologinja Marisa Garshick.

FOTO: Shutterstock

Lahke vlažilne kreme

Kožo je treba poleti redno vlažiti. Namesto gostih in mastnih krem so v tem letnem času priporočljive lahke vlažilne kreme s hialuronsko kislino, ki omogoča zadrževanje vlage v globljih slojih.

Uporaba nekomendogenih izdelkov

Zamašene pore povzročajo mozolje in ogrce. To je najlažje preprečiti z uporabo nekomendogenih izdelkov za nego polti, ki ne mašijo por in koži omogočajo nemoteno dihanje.

Čiščenje

Zaradi znatnejšega znojenja si je priporočljivo obraz umiti večkrat na dan, zagotovo pa ga moramo temeljito očistiti zvečer, in to vse do roba lasišča – prav na ta del se namreč pogosto pozablja.

FOTO: Bogdan Kurylo/Gettyimages

Previdno z retinoidi

Čeprav se jim poleti ni treba odpovedati, je dobro vedeti, da je koža pod vplivom izdelkov z retinoidi občutljivejša na sončne žarke, zato je bolje njihovo uporabo zdaj zmanjšati in jih nanašati samo zvečer.

Obvezen nežen piling

Ker se poleti več znojimo in koža izloča več maščob, se na njeni površini nabira več umazanije in odmrlih celic. Zato je dobrodošel nežen piling. Uporabimo ga enkrat na teden.

Piling je lahko mehanski ali kemični, je pa res, da slednjega, pri katerem se uporabljajo alfa hidroksi kisline (AHA), opravimo zvečer pred spanjem, saj je koža po tej negi bolj dovzetna za vpliv sončnih žarkov.