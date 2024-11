Ledene jaslice in še več! Kar 14 sejmov v enem mestu

Adventni čas je pred vrati in nadvse pestro in zanimivo dogajanje v tem času pripravljajo v Gradcu. Takrat mesto še posebno zažari v prazničnem sijaju, številne znamenitosti pa očarajo obiskovalce. Posebej izstopajo božični sejmi in edinstvene atrakcije, kot so ledene jaslice, romantična adventna tramvajska vožnja ter čarobni Urad za božične pesmi, ki naredijo obisk nepozaben.

S 14 božičnimi sejmi, ki so vsi enostavno dostopni peš, Gradec ne ponuja le izjemne raznolikosti, ampak tudi trajnost. Vsi sejmi so v starem mestnem jedru in so dosegljivi v nekaj minutah, kar obiskovalcem omogoča, da uživajo v prazničnem vzdušju brez uporabe avtomobila.

Posebna atrakcija graškega adventa so edinstvene ledene jaslice na svetu, ki so postavljene v dvorišču Deželne hiše. Vsako leto jih umetelno izdelajo iz več ton ledu, prikazujejo pa božično zgodbo v dih jemajočih ledenih figurah. Fascinantna postavitev privablja tako domačine kot tuje obiskovalce. Ledene jaslice niso le umetniško mojstrstvo, temveč tudi simbol minljivosti – lepota ledenih figur sčasoma izginja, kar jih naredi še dragocenejše.

Advent se v Gradcu začne že ta petek, 22. novembra.