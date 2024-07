Ledena zabava za vso družino (FOTO)

Če le imate vrt, balkon, dvorišče ali kateri koli drug prostor, kjer vas ne moti, da se okolica malce zmoči, lahko otroke z igrami z ledom zaposlite za več ur. Vse, kar poleg prostora še nujno potrebujete, sta zamrzovalnik in voda. Igre z ledom so primerne za vse starosti.

Malček naj iz posode prenese led v posodo z vodo.

Najmlajše lahko zamotimo z iskanjem zakladov v ledu; v večje posodice natočimo vodo in vanje položimo figurice, žogice in druge plastične predmete v velikosti, ki je primerna starosti otroka. Če je ta še malček, namesto plastike uporabite drobno sadje, kot so borovnice ali maline. Potrebovali boste še steklenico z razpršilom (denimo zalivalko za rože).

Posodice s figuricami, žogami ali sadjem postavite v zamrzovalnik. Vsebina naj bo čim bolj pisana. Pustite čez noč. Otrokom pripravite podlago za igranje, denimo večji plastičen pladenj, kakršni so pogosto priloženi odcejalniku za posodo. Nanj položite ledene kocke z rečmi, ki ste jih zamrznili vanje. V steklenico s škropilnikom natočite toplo vodo. Otrok mora priti do zanimivosti, ki se skrivajo v ledu. Pri tem si lahko pomaga s škropljenjem vode iz škropilnika na ledene kocke. Če želite enako velike kocke, lahko za zamrzovanje uporabite pekač za mafine.

Pomaga pri motoriki

Zabavna igra za malčke je tudi prekladanje ledu z lopatko. Potrebujete lopatko, čim več majhnih koščkov ledu ter dve večji posodi (denimo tako veliki, kot je pladenj za peko peciva). V eno posodo položite koščke ledu, v drugo pa vodo. Da bo igra še bolj privlačna, lahko vodo obarvate z živilsko barvo. Navodila so preprosta: malček naj iz posode prenese led v posodo z vodo. Ko mu to uspe, lahko poskusi koščke prenesti še nazaj. Igranje mu bo pomagalo razvijati motorične spretnosti.

Otroke od petega leta bo zabavala igra s plešočimi pingvini.

Otroke od petega leta dalje bo zabavala igra s plešočimi pingvini ali katerimi drugimi figuricami, ki jih z nogami potopimo v vodo in zamrznemo. Končni rezultat naj bo figurica, ki ima pri nogah približno en centimeter debel ledeni podstavek. Ta mora figuri omogočati, da stoji naravnost. To ne bo težko doseči, če boste figurice položili na sredino manjših krožničkov, napolnjenih z vodo, in vse skupaj zamrznili. Ko so figurice pripravljene, jih otroci lahko uporabljajo za tekmovanje, kateri pingvin bo hitreje prešel ciljno črto. Z njimi se je mogoče zaletavati, pri čemer figura, ki pade, izpade. Zmaga tisti, ki zadnji ostane v igri. Figure bodo za drsenje potrebovale gladko podlago, na primer večji kos plastike ali plastično mizo.

Lahko ga tudi barvajo

Ustvarjalnim otrokom ponudimo kocke ledu in vodene barvice ter čopič. Njihova naloga naj bo, da obarvajo led z različnimi barvami. Starejši lahko iz ledu, ki se topi na vročini, gradijo ledene skulpture, denimo grad priljubljene junakinje iz risanke Ledeno kraljestvo. Navadne ledene kocke raztresemo po mizi ali pladnju, vsakemu otroku damo v roke nekoliko debelejšo vrvico. Njihova naloga je, da zgolj s pomočjo vrvice »ulovijo« čim več ledenih kock. Zmaga tisti, ki jih ulovi največ.

Pri navdušencih nad dinozavri lahko izkopavanje figuric iz ledu spremlja prva lekcija iz paleontologije. FOTO: Slexp880/Getty Images

Dirka pingvinov FOTO: OSEBNI ARHIV