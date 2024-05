Nova generacija Fordovega malega velikoprostorca courierja je na trg prispela ob pravem času in zapolnila vrzel na cenejši strani njihove ponudbe. Courier je na voljo kot potniški tourneo in kot tovorni transit – o zadnjem več v okvirčku. Obe izvedenki proizvajajo v posodobljeni tovarni Ford Otosan v romunskem mestu Craiova, v kateri izdelujejo tudi forda pumo, in sta v primerjavi s predhodno generacijo zrasli v več pogledih. Idealen za družine Tourneo courier bo z dolžino slabih 4,4 metra, z atraktivno obliko, prostornostjo in praktičnostjo nedvomno našel kupce med družinami in aktivnimi po...