Kumarična juha, brez katere si ne boste več predstavljali poletja

Za seboj imamo dolg vročinski val in menda še ni konec. Po kakšnem znosnejšem dnevu kmalu spet ne bomo shajali brez hlajenja, tu pa lahko pomaga tudi hrana, ne samo klimatska naprava. Izbrskali smo pet odličnih receptov iz poletnih sestavin, ki so že same po sebi osvežujoče, in vse lahko pripravimo (skoraj) brez kuhanja.

Sestavine

2 kumari

strok česna

200 ml grškega ali kokosovega jogurta (brez sladkorja, natur)

2 žlici oljčnega olja

šopek bazilike

šopek koprca

sok pol limone

sol in poper

Priprava