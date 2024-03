Kuharji in natakarji razkrili, česa v restavraciji nikoli ne bi naročili: ko boste prebrali, zakaj ...

Natakarji in kuharji, ki delajo v najbolj elegantnih restavracijah, pa tudi tisti, ki delajo v manj privlačnih lokalih, imajo skoraj enak odnos do jedi, ki jih nikoli ne bi naročili. Čez leta izkušenj so namreč videli tako rekoč vse, nekoč najljubša hrana pa jim je, kot poudarjajo, dobesedno postala ogabna.

Kaj so na omrežju reddit razkrili kuharji in natakarji?

Na družbenem omrežju Reddit so odkrili vse skrivnosti, ki se skrivajo v kuhinjah številnih restavracij in lokalov.

Uporabnik z imenom seagullhunter je razkril, da v restavraciji nikoli ne bi jedel juhe. »Ponoči se v velikih loncih nikoli ne ohladi in ostane mlačna več ur.«

»Izogibati se je treba dodatkom hrani in pijači. Limone, limete, pomaranče in podobno se skoraj nikoli ne operejo dobro, natakarji pa jih v 95 odstotkih primerov jemljejo z rokami. To me moti,« je dejal uporabnik bgar0312.

»Sirna omara ali pomaka skoraj nikoli ne vsebuje sira,« je razkril Bradleyd00. »Narejena je iz 95 odstotkov masla in malo kremnega sira, ravno toliko, da dobite pridih sira. To je polovica vašega dnevnega vnosa kalorij.«

»Delam v restavraciji s sušijem. Nikoli, prav nikoli ne naročite pikantnih hamachi rolic. To je v bistvu meso za ribji hamburger. Vse ostanke od rezanja različnih vrst rib hranimo, sesekljamo in pomešamo z omako sriracha in drugim. Nikoli ni sveže in nikoli ne veš, kaj ješ. Sovražim to početi in sovražim to, da to prodajam. Vsak kuhar misli tako. Ampak to je preprost način za zaslužek z nečim, kar je v bistvu odpadek,« je napisal uporabnik dymlostheoni.

Uporabnik Kheelz pravi, da dela v dveh restavracijah in to so njegovi vtisi: »Nič ni sveže. To je umazan posel, in čeprav bi morali vse zavreči po pretečenem roku, se ne zavrže. Včasih se porabi trikrat po pretečenem roku. Posoda je le redko dobro pomita. Solato pripravljajo z golimi rokami ljudje, ki jih nikoli nisem videl umivati ​​rok, rokujejo z denarjem, umazano posodo, arašidovim maslom ipd.,« piše stil.kurir.rs.

Kaj o hrani v restavracijah pravita dva chefa?

Po mnenju Jacobyja Ponderja, chefa iz Atlante, je najbolje, da kadar greste v restavracijo, ki je znana po določenih specialitetah, na primer v restavracijo z zrezki ali morsko hrano, naročite nekaj v skladu s tem. »V ribji restavraciji verjetno ne boste naročili hamburgerja. Če pa boste, pa je to lahko težava iz več razlogov. Na primer, verjetno sta zadaj le en ali dva cvrtnika, kar pomeni, da bo verjetno vse cvrto v istem olju. Raje bi ostal pri specialitetah restavracije,« pravi Ponder.

Izogibajte se tudi naročanju surove hrane. »Nikoli ne bi naročil surove ali premalo kuhane hrane v restavraciji, za katero ni znano, da jo ponuja oziroma ni znana po tem.«

Raymond Neil, profesionalni kuhar in strokovni svetovalec za TD Kitchen, priporoča izogibanje ocvrti hrani, tako zaradi olja, ki se uporablja v restavracijah, kot tudi zaradi zdravstvenih razlogov. »Izogibajte se vsemu, kar je ocvrto. Ocvrta hrana, kot so krompirček, piščanec, ribe ali čebulni obročki, je na splošno bolj nezdrava od druge hrane in ima več kalorij. Lahko je tudi mastna in težka, zaradi česar se po njej počutite leni,« pravi Neil in piše eatthis.com.