Ni le plevel, iz te rastline nastane najboljše naravno gnojilo za paradižnike

Paradižniki so priljubljeni in domala na vsakem vrtu je vsaj kakšna sadika te okusne sočne plodovke, brez sadov katere si ni mogoče predstavljati poletja.

Za dobro rast in lepe ter zdrave plodove paradižniki zahtevajo redno in dosledno nego ter bogato zemljo, ki jo je med sezono rasti dobro dodatno pognojiti.

Res so na voljo posebna gnojila za paradižnike, lahko pa učinkovitega in povsem brezplačnega izdelate sami doma. In sicer iz rastline, ki praviloma povzroča preglavice: koprive.

Veliko več kot nadležen plevel. FOTO: Gettyimages

Potrebujete:

Kilogram svežih kopriv in 10 litrov vode. Oboje zmešajte v veliki plastični posodi, dobo premešajte in pustite približno dva tedna, da mešanica fermentira.

Precedite in gnojilo je pripravljeno. Vendar ga, preden z njim zalijete paradižnike, razredčite z vodo, v razmerju ena proti 10 v korist vode.

Paradižnike z gnojilom zalivajte enkrat na mesec, najpogosteje enkrat na tri tedne.

FOTO: Grahamphoto23/Gettyimages

Koprivam lahko dodate malo gabeza ali rmana, gnojilo bo tako še učinkovitejše in prijetnejšega vonja.

Omenjen pripravek je koristen tudi za druge rastline, saj vsebuje številne za rast in tvorjenje plodov potrebne minerale, flavonodie, esencialne maščobe in vitamine.