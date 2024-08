Ko dom temeljito pospravimo, se v naši glavi zgodi to, pravijo strokovnjaki

Za Slovence je zelo tipično, da gosta na vhodu v dom preobujemo v copate, druga najpogostejša značilnost pa je opravičilo, da naš dom ravno danes ni najlepše pospravljen. Vam je znano? Tudi o tem sta za podkast portala Delo in dom spregovorili Tina Markun in Tjaša Justin.

V pogovoru sta našteli številne koristne napotke, kako do urejenega doma. Eden najbolj enostavnih za uresničitev je, da si pred spanjem vzamemo pet ali deset minut. »V tem času pogledamo po stanovanju in stvari, ki niso na svojem mestu, postavimo tja, kamor sodijo,« je povedala arhitektka in svetovalka za organizacijo doma Tjaša Justin.

S tem se lahko tudi izognemo tako zelo tipičnemu fotelju ali stolu, na katerega odlagamo oblačila, ki niso ravno za v omaro, a tudi za pranje še ne. Za ta oblačila svetuje, da jim namenimo eno polico v omari, kamor jih bomo odlagali. »Zavedati se moramo, da ima čisto vsaka stvar svoje mesto, tudi ta oblačila,« je potrdila Tina Markun, ki je prva certificirana svetovalka za urejanje domov po metodi KonMari.

In ravno to pomeni organizacija. Da razumemo, da ima vsaka stvar svoje mesto. »In zato je razlika v tem, ali je dom neurejen ali pa je nepospravljen,« poudarja Markunova. Kaj točno s tem misli... Preberite več TUKAJ, na Onaplus.si.