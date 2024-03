Ko boste naslednjič gostom postregli torto, jo razrežite takole

Če boste ob kavi postregli kolač ali torto, zagotovo berite dalje. Seveda se vsi strinjamo, da brez kosa potice na veliko noč ne bo šlo, pa vendar se nam zdi, da dodaten posladek nikoli ne more škoditi. Zato smo na našem portalu pripravili kar lepo zalogo receptov za velikonočne sladice. Preprosto spomladanske, a hkrati izjemno navdušujoče, kot je na primer tale pehtranova torta ali limonov kolač s kremnim nadevom.

Danes pa želimo z vami deliti tudi trik, kako torto ob naslednji priložnosti narezati. Čeprav je takšno početje tako znano, da celo v statistiki uporabljamo izraz tortni diagram, kjer krog kot torto delimo na majhne trikotne kose, obstajajo tudi drugi načini, kako se rezanja lotiti. Drugačno pot bomo tokrat ubrali predvsem z namenom, da torto enakomerno razdelimo na več kosov, hkrati pa bodo ti bolj priročni in zmernih porcij.

Gotovo ste že doživeli, da ste na mizi, okrog katere je sedelo mnogo gostov, začeli z rezanjem torte in v hipu so se vsuli mnogi komentarji. »Jaz si želim čisto tankega kosa«, »meni ne naloži toliko«, »jaz bi čisto majhen košček« in podobno. Če torto režemo na klasičen način, bomo težko ustregli takšnim željam, saj jo navadno narežemo na enako velike kose, ki so težko tanjši. V slednjem primeru bi se namreč sloji torte zrušili in na krožniku končali v obliki carskega praženca ali grmade.

Če pa uberemo tehniko rezanja v obliki snežinke, bomo iz enako velike torte dobili večje število manjših enakomerno velikih kosov. Na ta način bo vsak dobil ravno toliko torte, da bo lahko ugotovil, kako dobra je, in nato mu bomo brez težav postregli še z dodatnim kosom.

Za boljšo predstavo si oglejte zgornji video, sicer pa z nožem postopamo na naslednji način: torto najprej razrežemo na polovico in to nato razdelimo še na polovico, tako da dobimo četrtine. Vsako izmed njih razrežemo še na polovico, nato pa to osmino razdelimo na tri dele, kot bi želeli narisati snežinko. Tako bo vsaka osmina trote sestavljena in enega večjega dela in dveh manjših. Tisti, ki bodo želeli večjega, ga bodo seveda dobili, kdor pa bo želel manjši kos, mu lahko postrežemo trikotnike, ki po dva nastanejo pri posamezni osminki.