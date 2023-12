Kateri so najboljši traktorji leta 2024? Odgovor je znan

Na sejmu Agritechnica v nemškem Hannovru so nedavno razglasili traktor leta 2024. Najboljše izbere neodvisna komisija novinarjev iz 25 evropskih držav, ki prihajajo s področja kmetijske tehnike oziroma iz medijev, ki pokrivajo to tematiko (tiskani, spletni mediji itd.). Od leta 2005 v ocenjevanju sodeluje tudi Slovenija. Vodilo komisije je, da zmagovalci predstavljajo najboljše tehnologije in rešitve, ki so dostopne na tovrstnem evropskem tržišču.

Kategorije

V kategoriji traktor leta so (močnejši) traktorji za poljedelstvo, v kategoriji najboljši vsestranski traktor pa lahko sodelujejo tisti, ki imajo moč med 70 in 150 KM. V kategoriji najboljši specializirani traktorji lahko sodelujejo sadjarsko-vinogradniški traktorji (ozkokolotečni traktorji) in gorski traktorji, v kategoriji najboljši trajnostni traktor pa so kriteriji nove in inovativne tehnične rešitve s stališča trajnosti (komfort, varnost, učinkovitost, povezljivost).

Traktor leta 2024

Za zmagovalca so razglasili traktor Claas xerion 12.650 terra trac. Claasova na novo razvita serija xerion 12 z močjo motorja do 653 KM je bila predstavljena poleti 2023; motor s konceptom nizkih vrtljajev razvije največji navor do 3100 Nm pri 1300 vrtljajih motorja, brezstopenjski menjalnik cmatic pa omogoča največjo hitrost 40 km/h.

Claasova kabina omogoča neprekosljiv pogled na vse strani in je najbolj prostorna med vsemi.

Hidravlični sistem ima pretok olja do 537 l/min. Na novo so razvite gosenice terra trac. Kabina, vzmetena na štirih točkah, omogoča neprekosljiv pogled na vse strani in je najbolj prostorna. Sem sodita še izjemna nosilnost in natančno vodenje traktorja, kjer se obračata obe osi.

Najboljši vsestranski traktor

McCormick X5.120 P3-drive je kompakten, robusten, vsestranski in povezljiv traktor za vsakodnevno uporabo na kmetiji. Štirivaljni 3,6-litrski motor FTP F36 stage V zagotavlja 114 KM moči, ima 4000 kilogramov in največjo dovoljeno maso 7000 kilogramov.

Avtomatski menjalnik powershift omogoča samodejno prestavljanje z 12 stopnjami, upravlja pa se z ergonomsko krmilno ročico smartpilot. Digitalna oprema je prav tako izjemna, z integriranimi funkcijami za povezljivost ISOBUS, natančno vodenje, upravljanje voznega parka in diagnostiko na daljavo.

Najboljše izbira neodvisna komisija novinarjev iz 25 evropskih držav.

Najboljši specializirani traktor

Pri Landini rex4 120 GT roboshift dynamic izstopa menjalnik robozhift z elektrognanim robotiziranim sistemom, ki deluje tako pri treh hitrostih pod obremenitvijo kot pri štirih osnovnih prestavah. Vse to dopolnjuje funkcija APS (auto power shift) za samodejno prestavljanje z nastavljivo odzivnostjo.

Najboljši trajnostni traktor

Fendt e107 V vario je prvi popolnoma električni ozkokolotečni traktor na trgu z močjo več kot 60 KM. Zmogljivost baterije je 100 kWh, kar pomeni od 4 do 7 ur delovanja pri delni obremenitvi, kot so strojni rez vinske trte ali sadja, košnja trave, čiščenje cest. Z ničelnimi emisijami ima e107 V vario enake dimenzije kot tradicionalni stroji, kar kmetom omogoča, da še naprej uporabljajo obstoječo opremo.