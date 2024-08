Kako do popolnega portreta?

Kitajski Honor, najhitreje rastoča blagovna znamka pametnih telefonov v Evropi, je konec julija ovekovečil sodelovanje s priznanim fotografom Rankinom in v središču Londona organiziral tridnevni dogodek RankinLive. John Rankin Waddell, znan kot zgolj Rankin, je britanski fotograf in režiser, ki je med drugim fotografiral Björk, Kate Moss, Madonno, Davida Bowieja in kraljico Elizabeto II., londonski časnik Evening Standard pa je njegov stil modne in portretne fotografije opisal kot »visoko sijajen, zelo seksualen in hiperpopoln«.

Rankin je v Londonu predstavil svoj osemstopenjski postopek za ustvarjanje portretov na studijski ravni s pametnim telefonom honor 200 pro in na vsaki stopnji podajal nasvete, kako izpopolniti portretno fotografijo, pri čemer je v živo uporabil več naprednih fotografskih funkcij omenjenega telefona, vključno s portretnimi načini harcourt, ki so jih pri Honorju zasnovali v sodelovanju z legendarnim francoskim portretnim studiem Harcourt.

8 korakov

1. Lokacija

Poskrbite za dobro osvetlitev in nevtralno ozadje, da se kamera osredotoči na objekt, in ne na ozadje.

2. Objekt

Poskusite delati z ljudmi, ki jih poznate in ki bodo med fotografiranjem bolj sproščeni, zlasti ko se še učite.

3. Frizura in oblačila

Razmislite o frizuri, oblačilih in rekvizitih. Izogibajte se vzorčastim oblačilom, ki jih bo težje izostriti in ki lahko odvračajo pozornost od subjekta.

Harcourt vibrant

4. Osvetlitev

Osvetlitev lahko močno spremeni razpoloženje, senco in teksturo – že preprosta domača namizna svetilka bo omogočila veliko različnih možnosti osvetlitve. Za popoln portret ne potrebujete profesionalnega studia.

5. Nastavitve

Uporabite lahko prednastavljene načine in filtre, kot so načini harcourt na kameri telefona honor 200 pro. Ko boste bolj samozavestni pri upravljanju kamere, se poigrajte z drugimi nastavitvami, kot so zaslonka, goriščna razdalja in kontrast.

6. Poziranje

Poskusite skrajnosti – uporabite roke, rekvizite in različne izraze obraza, da bi dosegli čim večjo raznolikost fotografirane osebe.

7. Povežite se

Vzpostavite stik z osebo, pogovarjajte se in poskrbite, da se bo počutila prijetno – po možnosti jo nasmejte.

8. Pregled

Pri izbiri najboljših posnetkov sodelujte s fotografirano osebo, saj bodo tako izstopali najboljši posnetki.

Kako preprosto je z mobilnim telefonom posneti osupljive portrete.

Honorjeve fotografske naveze

»Navdušen sem, da lahko v sodelovanju s podjetjem Honor predstavim zmogljivosti serije honor 200 in pokažem, kako preprosto je z mobilnim telefonom posneti osupljive portrete. Lepo je videti neverjetne slike, ki so jih uporabniki poslali že od začetka prodaje naprave. Veselimo se, da smo na dogodku RankinLive v Londonu lahko pozdravili vse zbrane fotografije,« je o sodelovanju s Honorjem povedal Rankin.

Harcourt color

Honor je v sodelovanju s studiem Harcourt, ki deluje že od leta 1934, digitaliziral portretne tehnike pariškega studia in jih s pomočjo napredne strojne opreme in umetne inteligence približal uporabnikom. Telefona honor 200 in honor 200 pro tako ponujata tri ekskluzivne Harcourtove portretne načine. Harcourt vibrant zajema živahne portrete z uravnoteženo osvetlitvijo, sencami in barvami, harcourt color se spogleduje z estetiko klasičnih hollywoodskih filmov, harcourt classic pa je navdihnjen z legendarnimi črno-belimi portreti studia Harcourt. Kaj več pa v kakem testu v bližnji prihodnosti.

Serija honor 200 ponujata tri ekskluzivne portretne načine studia Harcourt.