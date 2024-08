Kaj storiti, ko se srečate z agresivnim psom

Malo verjetno je, da se boste v zahodnih deželah znašli v situaciji, ko boste morali sami opraviti z agresivnim potepuškim psom, v nekaterih državah, v katere potujemo med počitnicami, pa krdela psov brez lastnika, ki pomenijo potencialno grožnjo, niso redkost. Kaj storiti, če se znajdete iz oči v oči s psom, ki kaže znake agresije?

Ne premikajte se in ne delajte hitrih gibov.

Strokovnjaki za pasje vedenje svetujejo predvsem, da mu ne pokažete, da se bojite. Potrudite se ohraniti mirno kri, tudi če ste hudo napeti, tega nikar ne pokažite. Ob srečanju z agresivnim psom vas bo mikalo, da bi se obrnili in zbežali, vendar pa tega nikakor ne storite, saj bo tekel za vami. Raje se ustavite in počakajte. Tako bo doumel, da niste ne plen in ne grožnja. Medtem ko stojite, imejte roke ob telesu, ne mahanje in ne krilite, saj lahko štirinožec to razume, kot da ga hočete napasti. Počasi, z umirjenim tonom, spregovorite. Recite mu, na primer, 'priden kuža' ali pa 'pojdi domov'. Izogibajte se hitrim gibom.

Psu nikoli ne pokažite, da vas je strah. FOTO: Daniromphoto/Getty Images

Nikakor se psa ne poskušajte dotakniti in ga ne glejte v oči. Stojte in se trudite biti čim bolj dolgočasni, pa bo prej ali slej izgubil zanimanje za vas. Najbolje je, da ste k njemu obrnjeni z bokom. Če imate s seboj priboljške, mu jih vrzite in ga tako zamotite.

Ko se pes umiri ali oddalji, pojdite počasi proč. Hodite ritensko in mu nikar ne obrnite hrbta, vsaj dokler ni razdalja med vami in njim dovolj velika, da vas ne bo mogel ujeti.

Psom, ki hodijo okrog brez lastnika, se izognimo. FOTO: Elenakirey/Getty Images

Umik Če ste lastnik psa in na potencialno agresivnega psa naletite, ko se sprehajate s svojim ljubljenčkom, je najboljša reakcija umik, še preden bi se lahko kar koli zgodilo. Če v daljavi vidite odvezanega psa, ki nima ob sebi lastnika, se mu, če se le da, umaknite in mu ne prekrižajte poti. Kadar to ni mogoče in pride do srečanja in pretepa, pomagajte svojemu psu.

Kaj pa če vas napade? Stisnite pesti. Tako bodo prsti tudi ob agresivnem ugrizu ostali celi. Poleg tega je iz pasjega gobca lažje izvleči pest kot iztegnjeno dlan. Splezajte na avto ali kar koli visokega. Če se ne morete nikamor umakniti, z rokami zaščitite glavo in vrat. Tudi v takih skrajnih situacijah je bolje, da ohranite mirnost, saj bo kakršna koli panika verjetno še stopnjevala agresijo.