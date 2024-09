Kaj se zgodi, če med splakovanjem ne pokrijete straniščne školjke

Steven Parker, strokovnjak iz britanskega podjetja Badeloft Bathrooms opozarja na nevarnosti, ki na nas prežijo, če med splakovanjem ne pokrijemo straniščne školjke in pravi, da je to posebej nevarno v bolnišnicah.

Poudaril je, da se samo med enim izpiranjem v zrak lahko sprosti na tisoče mikroskopskih kapljic s škodljivimi snovmi, ki so na površini tega kopalniškega elementa in se prenašajo na druge površine v kopalnici. Tudi na denimo zobne ščetke.

»To je zlasti nevarno v bolnišnicah, kjer imajo infekcije lahko težke posledice.«

FOTO: Estanis Banuelos/Gettyimages

Drugo mnenje

Z njim se strinja kolegica iz istega podjetja Lisa Jones, ki je izpostavila še druge škodljive navade pri uporabi kopalnice.

Zlasti je opozorila na večkratno uporabo iste brisače za prhanje ali kopanje. Kajti kot je dejala, so vlažne brisače pravo leglo klic, ki se prenašajo na telo:

»Na brisači je lahko več mikrobov kot na WC školjki. Vsekakor jo morate zato zamenjati po dveh, treh prhanjih, vmes pa se mora povsem posušiti. Če možnosti za popolno sušenje ni, jo uporabite samo enkrat,«

FOTO: Katarzyna Bialasiewicz/Gettyimages

pravi Jonesova in dodaja, da je kozmetiko in pribor za ličenje priporočljivo hraniti izven kopalnice, saj tam zaradi vlage hitro absorbirata škodljive bakterije, ki ob stiku s kožo povzročajo mozolje in druge težave, povzema 24sata.hr.