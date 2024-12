Kaj pravijo trendi? Izberite pravi stol za svoj prostor

Novi jedilniški stoli morajo namreč na eni strani ponuditi vse potrebno udobje in na drugi sovpadati tako s slogom jedilnice kot z vašim življenjskim slogom.

Pred nakupom jedilniških stolov morate tako pri izbiri upoštevati:

material, iz katerega je narejeno njihovo ogrodje;

material, iz katerega je narejena njihova prevleka;

morebitno polnilo;

višino stola;

širino sedala in

slog.

Material, iz katerega je narejeno njihovo ogrodje, je pomemben predvsem zaradi njihove varnosti, stabilnosti in življenjske dobe, vpliva pa tudi na videz in slog. Pomembno je torej, da je ogrodje kakovostno in trdno. V klasičnih domovih bomo največkrat našli stole z lesenim ogrodjem, sicer pa so ogrodja kakovostnih kuhinjskih stolov lahko tudi iz nerjaveče kovine ali kakovostnih umetnih materialov.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Lesnina