Pijanega moža sta pripeljali domov kar v samokolnici, video postal spletna senzacija (VIDEO)

Zgodaj zjutraj, ko so nekateri vodili pse na sprehod, je nekje v ruskem podeželskem naselju mama s hčerko domov peljala očeta – in to ne kar tako. Ker je bil moški klasično 'rusko pijan', sta ga brez veliko filozofije naložili v samokolnico kot vrečo cementa in se odpravili proti domu. Po travi, po pločnikih, mimo hiš, pod začudenimi pogledi mimoidočih – prizor, ki ga ne vidiš vsak dan.

Video, ki ga je na Instagramu objavil @viciousdomain, je hitro postal spletna senzacija. Na njem vidimo moškega, ki leži »kot truplo« v samokolnici, medtem ko ga družina flegmatično prevaža skozi vas. Ekipa v avtu, ki je vse posnela, se medtem krohota do solz. Eden izmed njih v smehu pripomni: »A je sploh živ?«, kar pa gospema očitno ni bilo všeč.

Odzvali sta se hitro – ustavili, odložili samokolnico in prikorakali do avta, kjer je nekdo od radovednežev odprl vrata. BAM! – nežno, a odločno so jih zaloputnile nazaj. Ni heca, kadar gre za ponos moža in očeta!

Komentarji na spletu so naravnost zlati: »To je prava ljubezen.«, »Vprašanje, kolikokrat ga je že pripeljala domov tako?«, »Znal je, koga si izbrati – to je zvestoba!«, »Takih žensk je premalo!«.

Če ste mislili, da ste imeli danes težek dan – predstavljajte si, da svojega opitega partnerja vozite domov s samokolnico. Resnična zgodba ljubezni, potrpežljivosti … in morda malo obupa, poroča Slobodna Dalmacija.

