V Medvodah snemajo novo serijo, navdahnila so jo dejanja serijskega morilca

V Medvodah se je začelo snemanje igrane serije Pošast za železno zaveso, pod katero se kot scenarist in režiser podpisuje Tomaž Gorkič, sporoča Slovenski filmski center (SFC). V senci socialistične Jugoslavije se odvija napet psihološki triler, ki razkriva temne plasti življenja na robu družbe. Počasi se izrisuje lik tihega, na videz neškodljivega posameznika – človeka, ki se zliva z okolico, a v sebi nosi pošast.

Serije, tako kratke kot dolge, televizijske in spletne, danes enakovredno stojijo ob boku filmu.

»Celoten proces razvoja zgodbe in projekta je trajal skoraj deset let, preden je dobil svojo končno podobo v obliki serije, ki zajema obsežno zgodovinsko časovno obdobje. Zgodba prepleta usode posameznikov, umeščenih v družbeni kontekst tistega časa, in jih povezuje v celoto, ki deluje kot svojevrsten, izkrivljen odsev človeške družbe. Prav ta izkrivljenost prispeva k oblikovanju – in celo malikovanju – kulta serijskega morilca,« o razvoju in vsebini serije pravi Gorkič. Snemanje naj bi potekalo 20 dni v aprilu in maju v Medvodah, Tržiču, Ljubljani in na Vrhniki.

Prvič razširil javni razpis

V glavnih vlogah nastopata Svit Stefanija in Saša Pavlin Stošič, v epizodnih vlogah pa se pojavljajo Marko Mandić, Sebastian Cavazza, Luka Cimprič, Andrijana Boškovska, Karin Komljanec, Boris Kerč, Katarina Stegnar, Alenka Kraigher, Marinka Štern, Nebojša Pop Tasić in številni drugi.

Igrana serija je ena prvih, ki nastajajo s finančno podporo SFC. Ta je v skladu s svojim strateškim načrtom leta 2022 prvič razširil javni razpis za avdiovizualna dela tudi na igrane serije ter s tem začel financirati tudi realizacijo izvirnih slovenskih igranih serij, pojasnjujejo v SFC. Kot dodajajo, z novimi načini uporabe avdiovizualnih del in novimi načini distribucije namreč v ospredje prihajajo tudi drugi formati. Predvsem serije, tako kratke kot dolge, televizijske in spletne, ki danes enakovredno stojijo ob boku filmu.

»Slovenski filmski center si tako z dodeljevanjem finančne podpore kakovostnim igranim serijam prizadeva, da bi se tudi slovenska produkcija televizijskih serij okrepila kot komercialno najbolj zanimiv segment domače avdiovizualne industrije,« smo izvedeli. Koproducenti serije so RTV Slovenija, A Atalanta, Zvokarna, MB Grip in Društvo veselih umetnikov.

V zadnjih letih je bilo na razpisu SFC za igrana avdiovizualna dela podprtih pet igranih serij. Med njimi je že realizirana in javno predvajana mladinska serija Kaj + Ester za vedno režiserja Tosje Flakerja Berceta, prav tako je že posneta otroška kriminalka po istoimenski knjižni predlogi Smrdljivc, ki jo je režiral Filip Jembrih Jandras. Po napovedih RTV Slovenija si bodo mladi gledalci to serijo lahko ogledali že to pomlad.

3 igrane serije s podporo SFC bodo še posneli letos.

V letu 2025 so predvidena snemanja še treh izvirnih igranih serij, ki jih prav tako finančno podpira SFC: Plemstvo v režiji Žige Virca, Totalna rulerka v režiji Aleša Žemlje ter Trezor, ki nastaja v režiji Matevža Luzarja.