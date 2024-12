Izberite najboljši jedilni stol za svojo jedilnico

Novi jedilniški stoli morajo namreč na eni strani ponuditi vse potrebno udobje in na drugi sovpadati tako s slogom jedilnice kot z vašim življenjskim slogom.

Pred nakupom jedilniških stolov morate tako pri izbiri upoštevati:

material, iz katerega je narejeno njihovo ogrodje;

material, iz katerega je narejena njihova prevleka;

morebitno polnilo;

višino stola;

širino sedala in

slog.

Material, iz katerega je narejeno njihovo ogrodje, je pomemben predvsem zaradi njihove varnosti, stabilnosti in življenjske dobe, vpliva pa tudi na videz in slog. Pomembno je torej, da je ogrodje kakovostno in trdno. V klasičnih domovih bomo največkrat našli stole z lesenim ogrodjem, sicer pa so ogrodja kakovostnih kuhinjskih stolov lahko tudi iz nerjaveče kovine ali kakovostnih umetnih materialov.

V klasičnih slovenskih domovih je jedilnica običajno postavljena v sklopu kuhinje. Posledično je pomembno, da ob nakupu jedilniških stolov premislite tudi o prevleki. Ta mora biti narejena iz trpežnih materialov, odpornih proti madežem, ki so enostavni za čiščenje in vzdrževanje. Dobra izbira so tako prevleke iz 100-% poliestra ali mikrovlaken. Sicer pa bodo prevleke na novih jedilniških stolih vplivale tudi na njihov slog in s tem na njihovo ujemanje z vašo jedilnico oz. kuhinjo.

Če je material ogrodja pomemben predvsem zaradi varnosti in dolgotrajnosti stola, prevleka pa zaradi enostavnosti vzdrževanja in odpornosti proti madežem, bo morebitno polnilo vplivalo predvsem na udobje. Za to sta pomembni tudi višina in širina sedala. Slog kuhinjskih stolov se mora torej ujemati tako z jedilno mizo kot s slogom kuhinje in jedilnice.

Vrste jedilniških stolov

Poznamo več vrst jedilniških stolov:

klasične,

nihajne,

vrtljive in

naslanjače.

Sicer pa lahko v jedilnici uporabljamo tudi barsko pohištvo.To se še posebej dobro obnese, če je vaš jedilni del od kuhinje ločen s šankom. Ali če imate zelo majhno kuhinjo in jedilnico, v kateri namesto jedilne mize uporabljate širšo polico, obešeno na steno. Dobra alternativa so tudi jedilne klopi.

FOTO: Lesnina

Če smo jedilne klopi nekoč povezovali predvsem s podeželskimi ali rustikalno opremljenimi kuhinjami in jedilnicami, so danes dostopne v različnih slogih in barvah, zato lahko z njimi dopolnite tudi klasično ali moderno jedilnico.

Novi jedilniški stoli: izberite pravi stol za svojo jedilnico

Katero vrsto kuhinjskih stolov boste izbrali, je odvisno predvsem od vašega okusa in morda še bolj od sloga jedilnice.

Klasično oblikovani jedilniški stoli z lesenim ogrodjem in s štirimi nogami se najlepše podajo rustikalno ali klasično urejenim domovom. Lepo lahko dopolnijo tudi moderne domove, sploh če lesene noge zamenjate s kovinskimi. Prav tako so najbolj varna izbira za domove z manjšimi otroki, saj so običajno stabilni in bodo verjetno prenesli njihove morebitne plezalne podvige.

Nihajni jedilniški stoli so odlična izbira za moderne domove, ponašajo se namreč s sodobnim videzom in visokim udobjem, hkrati pa omogočajo aktivno in dinamično sedenje, kar je ključno za lepo telesno držo. Običajno so oblazinjeni in tako udobni za daljše sedenje, nekateri omogočajo celo prilagajanje naslona in/ali višine.

FOTO: Lesnina

Vrtljivi kuhinjski stoli so zelo praktični, saj se pogosto lahko obrnejo za 360 stopinj, kar pomeni, da med sedenjem na njih lahko hitro vzamemo nekaj, kar smo pozabili na pultu, ali sežemo po priboru, ki je ostal v kuhinjskem elementu. Lepi so na pogled in udobni za sedenje, vendar se jim raje izognite, če imate majhne otroke.

Med jedilniškimi stoli boste našli tudi naslanjače.Ti bodo vaši kuhinji in jedilnici dali pridih razkošja, hkrati pa bo posedanje na njih zelo udobno.

FOTO: Lesnina

Modernim domovom z odprtim tlorisom ali manjšim domovom z zelo malo prostora za jedilnico se odlično poda barsko pohištvo, vendar to ni dobra izbira ne za večje družine ne za lastnike večjih ljubljenčkov. Jedilniške stole lahko dopolnite tudi z jedilnimi klopmi, ki bodo ponudile več prostora za morebitne goste.

FOTO: Lesnina

Novi jedilniški stoli: bodite pozorni na dimenzije

Te bodo namreč vplivale na to, ali boste na njih lahko udobno in dolgo sedeli ter udobno jedli.

Pri izboru dimenzij je treba upoštevati:

kako daleč od spodnje ploskve mize so vaše noge, torej kako visoko je sedalo;

kolikšna je širina sedala ter

koliko so jedilniški stoli odmaknjeni med seboj oz. od stene.

Odrasle osebe za udobno sedenje in hranjenje potrebujejo vsaj 60 cm razmika med posameznima stoloma. Pri jedilni klopi je lahko razmik manjši. Spodnja ploskev mize mora biti vsaj 30 cm oddaljena od sedala. V primeru, da jedilna miza stoji neposredno ob steni, je smiselno imeti okrog 90 cm razmika med steno in stolom, ko je ta spravljen k jedilni mizi. Širina sedala pa mora biti tolikšna, da je na njem naša celotna zadnjica in na stolu udobno sedimo.

Nakup jedilniških stolov: koliko jih potrebujemo

Pred nakupom jedilniških stolov je zagotovo treba razmisliti tudi o tem, koliko jih sploh potrebujemo.

Na hitro bi lahko rekli, da jih potrebujemo vsaj toliko, kot je članov družine, morda še enega ali dva dodatna za takrat, ko pridejo obiski. Idealno število za štiričlansko družino je torej šest stolov. Če smo natančnejši, pa lahko pred nakupom jedilniških stolov razmislimo, koliko je prostora okrog jedilne mize.

Enostavna enačba pravi, da izmerimo zunanjo dolžino jedilniške mize, širino posameznega jedilniškega stola ter mizi dodamo toliko novih jedilniških stolov, kolikor je za njo prostora, da lahko gostje še udobno sedijo.

Naročnik oglasne vsebine je Lesnina