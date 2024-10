Kaj je phubbing in zakaj lahko uniči zvezo

Vsak včasih stori nekaj, s čimer gre partnerju na živce. Denimo pozabi odnesti smeti ali zamudi na večerjo. A ob teh spodrsljajih obstaja nekaj, čemur bi se, po pisanju časopisa Psychological Reports morali obvezno vsi izogibati, saj lahko usodno vpliva na intimno zvezo. To je tako imenovani phubbing.

Kaj je phubbing?

Phubbing ali phone snubbing opisuje situacijo, ko ena oseba med pogovorom z drugo gleda v telefon in tako sogovorniku ne namenja prave prozornosti.

Turški znanstvenik je hotel raziskati, kako to dejansko vpliva na odnos in je v ta namen izvedel spletno anketo, v kateri je sodelovalo 300 oseb.

Te so odgovarjale na vprašanja o zadovoljstvu v življenju, kvaliteti odnosa ter o pogostosti izpostavljenosti tej praksi.

FOTO: Jacoblund/Gettyimages

Kaj se je pokazalo?

Rezultati so bili nedvoumni in pričakovani: osebe, ki so pogosto izpostavljene partnerjevemu phubbingu, so povedale, da so manj zadovoljne od oseb, ki so bile temu redkeje priča.

Phubbing sicer ni imel neposrednega vpliva na odnos, temveč je nanj vplival posredno, a zato nič manj očitno in usodno.

Višja raven zadovoljstva nasploh je namreč povezana z višjim zadovoljstvom z odnosom.

Manjša izpostavljenost phubbingu je, na drugi strani prinaša več zadovoljstva v življenju in s tem z razmerjem.

FOTO: Gettyimages

Kako zmanjšati phubbing?

Avtor študije Faruk Caner Yam poudarja, da phubbing predstavlja tveganje za zvezo, saj posredno vpliva na percepcijo njene kvalitete.

Priporočilo za pare je preprosto: ozavestiti, kako uporaba telefona in (drugih zaslonov) deluje na njihov odnos in uživati v prisotnosti partnerja.

Zadovoljstvo v zvezi je odvisno od mnogih dejavnikov, denimo od aktivnega poslušanja, občutka razumevanja in kvalitetne komunikacije.

Vse to je ogroženo, kadar so telefoni stalno v rokah, opozarja Mind body Green.