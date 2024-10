Kako se kaže karma v odnosu

Na energijski ravni lahko oba s partnerjem podzavestno pritegneta ljudi s podobnimi vzorci iz otroštva, ki so podlaga za vse odrasle odnose. To pomeni, da on išče mamo, vi pa nekoga, za kogar bi skrbeli. Če v otroštvu niste bili podprti, dobite partnerja, ki vas ne podpira. Druga možnost je, da sta oba močno osredotočena na določeno vzajemno čustveno ali mentalno stanje. Vesolje vam pripelje nekoga, ki podvoji ali izzove vaše poglede.

Odnos ne bo najlažji, niti če imata eden ali oba z določeno temo povezano karmo iz preteklosti. Nekoč ste bili prisiljeni zapustiti svoje otroke ali so umrli mladi, česar niste nikoli preboleli, zdaj se soočate z neplodnostjo. Vaš partner je bil lahko v preteklem življenju eden od teh otrok. Na splošno boste karmo v odnosih prepoznali po tem, da vas bo magnetno povleklo v razmerje, kot bi vaša duša potrebovala to lekcijo. Po začetni vzhičenosti boste začutili težo, a ne boste mogli več iz odnosa, kot bi se ujeli v živi pesek. Čeprav je duša izbrala to izkušnjo, ni prav nič prijetna. Šele ko razrešite lekcijo, se stvari sprostijo.