John Deere predstavil nove modele v seriji zglobnih traktorjev 9RX

Serija velikih zglobnih traktorjev znamke John Deere 9RX se je razširila s tremi modeli, in sicer z 9RX 710, 9RX 770 in 9RX 830. Slednji je najmočnejši v seriji in ima nazivno moč 830 KM. Šestvaljni motor JD18X podjetja Deere Power Systems z 18 litri prostornine zagotavlja maksimalno moč 913 KM in navor do 4234 Nm pri nizkih vrtljajih motorja. Motor ima dva turbinska polnilnika. Zahtevam glede emisij po stopnji V zadosti z uporabo tehnologije recirkulacije izpušnih plinov; nima vgrajenega sistema SCR ​za obdelavo izpušnih plinov z adblue.

Šestvaljni motor z 18 litri prostornine zagotavlja maksimalno moč 913 KM in navor do 4234 Nm.

Enak motor se uporablja tudi v samovoznih silažnih kombajnih 9500i in 9600i. V rezervoar za gorivo lahko natočimo do 1952 litrov dizla. Nov je popolnoma mehanski menjalnik e21 powershift z 21 prestavami za vožnjo naprej in 11 za nazaj. Nova je tudi zasnova gosenic, postale so večje. Pogonska kolesa za gosenice imajo premer 1200 mm. Tudi pri polni obremenitvi 38.100 kg je statični kontaktni tlak le 0,58 kg na cm2.

Nova kabina

Kabina commandview 4 plus ponuja 15-odstotno povečanje talne površine in 20-odstotno izboljšano vidljivost z desne strani, s čimer se poveča udobje. Novo vzmetenje kabine s tremi stopnjami gibanja in izoliranim podokvirjem ščiti upravljavca pred vibracijami, kolesnicami in hrupom. Za natančno upravljanje velikega traktorja John Deere vgrajuje krmilni sistem active command steering (ACS), ki prilagaja silo krmiljenja glede na hitrost vožnje.

John Deere 9RX830 je dolg 8,829 m, širok 2,997 m in visok 3,774 m. Gosenice so široke 762 mm. FOTO: John Deere

Kombinacija zaslona G5Plus in izbirnega tehnološkega paketa G5 advanced omogoča dostop do skoraj celotnega portfelja inteligentnih in produktivnih funkcij (asistenčnih sistemov). Z operacijskim centrom John Deere in povezljivostjo JDLink imamo na voljo celotni tehnološki paket, ki omogoča dostop do podatkov o polju in stroju kadar koli in kjer koli. Opcijsko je na voljo trojna hidravlična črpalka, ki ima največji pretok 636 l/min.

Pripravljenost na avtonomijo

Traktorji te serije so pripravljeni na avtonomno delovanje, ki jim bo omogočilo hiter in enostaven prehod na popolnoma samodejno delovanje, ko bo to primerno za kmetijo. Paket, pripravljen za avtonomno delovanje, ponuja vse strojne, programske in varnostne funkcije, ki bodo nujne za avtonomno delovanje v prihodnosti. Edini element, ki ga bo kmet še moral dodati, bo sistem zaznavanja, sestavljen iz kamer in enot za obdelavo posnetih slik.

Traktorji serije 9RX so namenjeni za zelo velike kmetije.

Novi modeli 9RX so narejeni po meri za velika dela in velike površine ter bodo kmetom pomagali hitreje pripraviti in obdelati polja ter izvesti setev, hkrati pa zmanjšali skupne operativne stroške. Namenjeni so za zelo velike kmetije. Proizvajalec računa tudi na evropski (vzhodni) trg, pri nas pa je vprašanje, ali ga bomo kdaj videli na njivah.