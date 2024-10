Jasna Kuljaj: V moji glavi se toliko dogaja, da mi ni nikoli dolgčas

Na ekrane je prišla nova oddaja Z Jasno in glasno!, v kateri komentirate novosti na domači glasbeni sceni. Vemo pa, da v Veseljakovi ekipi že dlje časa delate tudi v ozadju. Je torej ta oddaja od vseh, ki ste jih delali doslej, najbolj »vaša«? Ste jo ustvarili od prve črke do zadnje pike? Zelo rada se pogovarjam o glasbi. Me intrigira! Vodila sem že komentatorske oddaje, kjer sem komentirala teme od hujšanja do Exatlona. Poklicnemu voditelju pač nikoli ne sme zmanjkati materiala, kajti rdeča lučka neusmiljeno gori. V sebi sem pa vseskozi vedela, katera je tista tema, o kateri se tudi zasebno ...