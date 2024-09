Jasna Kuljaj je dobila oddajo

Priljubljena voditeljica, ki jo že leta spremljamo na malih zaslonih, je sprejela novo pomembno vlogo programske direktorice štirih televizijskih kanalov, 20. septembra pa je znova v svoje roke vzela tudi voditeljske vajeti.

Njena nova oddaja se imenuje Z Jasno in glasno. Gre za pogovorno-glasbeno oddajo, v kateri so bili prvi gostje član ansambla Firbci Jaka Šinkovec, frontman Modrijanov Blaž Švab in Nika Svetlin z Veseljaka, ki z Jako vodi oddajo Židano popoldne.

Nika Svetlin in Jaka Šinkovec, ki je majico Brajde namenil enemu od gledalcev.

Zavrteli so posnetke treh videospotov, jih ocenjevali in tudi pokomentirali. Pričakovano so bili to videospoti, v katerih sta sodelovala tudi gosta – Firbcev in Modrijanov. Firbec Jaka je bil v studiu zato, ker jim je uspelo v zgolj mesecu dni od izida videospota za priredbo Brajde, ki je nastala v sodelovanju s hrvaškim glasbenikom Limo Lenom, zbrati rekordne tri milijone ogledov. Ob tem je Blaž modroval, da je to najbrž tudi zaradi traktorja, ki je postal zelo priljubljen rekvizit v številnih videospotih. Sicer pa lahko v njem opazimo kar več znanih obrazov, med njimi Urško Vučak, Saša Dobnika, voditelja Lovra Prešička.

Čeprav Firbci trenutno letijo na krilih slave, pa je Blaž glasbenika Jako prijazno opomnil, da morda vedno ne bo tako in jih čaka tudi kakšna streznitev. »Nam Modrijanom se je denimo zgodilo, da na eno od naših veselic ni bilo nikogar. Samo natakarji so se sprehajali pod odrom. Pa smo bili takrat že znani,« je povedal Blaž, ki uspeh Firbcem seveda privošči. Vsi skupaj so pokomentirali tudi videospot ansambla Stil za skladbo Ona dobr vleče.

V prvi oddaji Z Jasno in glasno so bili Blaž Švab, Nika Svetlin in Jaka Šinkovec.

Čeprav bi vsi najprej pomislili na opolzkost, pa so se vsi strinjali, da je to hudomušna skladba z nagajivim besedilom, ki se poigrava z dvojnimi pomeni in skozi zabavne in pikre verze opisuje zgodbo, ki jo lahko vidite v tem videospotu. Seveda so prišli na vrsto tudi Modrijani, ki so pred dnevi posneli videospot za najnovejšo skladbo Razbijam glaže. Čeprav noben videospot ni dobil najvišje petice, pa nižje od štirice prav tako ni šlo. Kakor koli, Jasna se je vrnila pred kamere, česar so mnogi zagotovo veseli, saj menijo, da ji je ta vloga pisana na kožo.